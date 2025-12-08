A preparação do Sesi Franca Basquete para a primeira janela da BCLA (Basketball Champions League Americas) ganhou um tom especial. Na véspera da viagem ao Chile, o treino desta segunda-feira, 8, contou com a presença do ídolo, ex-jogador e ex-técnico Hélio Rubens Garcia, que visitou a equipe e acompanhou as atividades.

O eterno camisa 8 esteve no Centro de Treinamento que leva seu próprio nome para acompanhar a atividade. A visita foi articulada pelo filho e atual técnico da equipe, Helinho Garcia, que não escondeu a felicidade em proporcionar esse reencontro do pai com a quadra e com os jogadores.

"Foi por mais de 25 anos jogador e por mais de 30 anos técnico. Muito do que a gente construiu no basquete da cidade é graças a ele, e eu sou muito grato pelo que ele me ensinou", disse o filho.

"Energia boa"