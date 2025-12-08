A preparação do Sesi Franca Basquete para a primeira janela da BCLA (Basketball Champions League Americas) ganhou um tom especial. Na véspera da viagem ao Chile, o treino desta segunda-feira, 8, contou com a presença do ídolo, ex-jogador e ex-técnico Hélio Rubens Garcia, que visitou a equipe e acompanhou as atividades.
O eterno camisa 8 esteve no Centro de Treinamento que leva seu próprio nome para acompanhar a atividade. A visita foi articulada pelo filho e atual técnico da equipe, Helinho Garcia, que não escondeu a felicidade em proporcionar esse reencontro do pai com a quadra e com os jogadores.
"Foi por mais de 25 anos jogador e por mais de 30 anos técnico. Muito do que a gente construiu no basquete da cidade é graças a ele, e eu sou muito grato pelo que ele me ensinou", disse o filho.
"Energia boa"
Emocionado, Helinho revelou que o convite foi estendido também à sua mãe, tornando o momento ainda mais especial para a família Garcia.
"Foi muito legal. Liguei para minha mãe hoje de manhã e falei: 'Mãe, vai lá, passa lá para você assistir ao treino', ela também fazia tempo que não vinha. E trazer meu pai para pegar essa energia boa dele, ele podendo estar vivenciando aquilo que ele vivenciou a vida inteira", contou o treinador.
Helinho ressaltou que a presença do ídolo teve um impacto positivo tanto no grupo quanto nele próprio. "É muito gostoso poder ter o meu pai aqui no treino. E, obviamente, passar essa energia, rever os jogadores e os jogadores passarem também esse carinho com ele, é muito legal. Fico muito feliz. Saio daqui muito melhor do que eu cheguei hoje", completou.
Agenda no Chile: datas e horários
A comitiva viaja renovada para os compromissos do grupo D. Os jogos serão realizados na cidade de Concepción, no Chile, no Gimnasio de la Casa del Deporte, sempre às 19h10:
- 11 de dezembro (quarta-feira): Sesi Franca x Instituto (Argentina);
- 12 de dezembro (quinta-feira): Sesi Franca x Universidad de Concepción (Chile).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.