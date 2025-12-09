O tempo virou em Franca. O calor e o sol que marcaram o fim de semana deram lugar a um cenário de instabilidade já no início dessa segunda-feira, 8. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de "Chuvas Intensas" com grau de severidade de "Perigo Potencial", válido até a manhã desta terça-feira, 9.
Previsão detalhada para a semana
Terça-feira, 9: dia mais crítico e frio
Sob a vigência do alerta, a terça-feira será chuvosa e fria. Há previsão de chuva forte já pela manhã, com aberturas de sol à tarde, mas as pancadas continuam até a noite.
- Volume de chuva: será o maior da semana, com 13,7 mm.
- Temperaturas: a temperatura cai bruscamente, com máxima de apenas 22ºC e mínima de 20ºC.
Quarta-feira, 10: instabilidade diminui
A chuva perde força, passando a ser passageira durante o dia. À noite, apesar das muitas nuvens, o tempo deve firmar.
- Volume de chuva: 7,5 mm.
- Temperaturas: mínima de 20ºC e máxima subindo para 26ºC.
Quinta-feira, 11: trégua e sol
O sol volta a brilhar com mais força entre nuvens e não há previsão de chuva (0 mm). As temperaturas voltam a subir, atingindo a máxima de 29ºC.
Sexta-feira, 12: chuva rápida
A semana termina com sol e aumento de nuvens. Há previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, mas com baixo volume.
- Volume de chuva: 1,7 mm.
- Temperaturas: mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.
Detalhes do alerta do Inmet
- Início: 08/12/2025 às 9h10min
- Fim: 09/12/2025 às 10hmin
- Riscos: O aviso prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos (40-60 km/h).
- Impactos: Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, mas a população deve manter a cautela.
Instruções de segurança
Diante das rajadas de vento e da chuva forte, a Defesa Civil e o Inmet orientam:
- não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;
- não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Para mais informações ou em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.