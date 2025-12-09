O tempo virou em Franca. O calor e o sol que marcaram o fim de semana deram lugar a um cenário de instabilidade já no início dessa segunda-feira, 8. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de "Chuvas Intensas" com grau de severidade de "Perigo Potencial", válido até a manhã desta terça-feira, 9.

Previsão detalhada para a semana

Terça-feira, 9: dia mais crítico e frio

Sob a vigência do alerta, a terça-feira será chuvosa e fria. Há previsão de chuva forte já pela manhã, com aberturas de sol à tarde, mas as pancadas continuam até a noite.