08 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM FRANCA

Cão é abandonado por motorista na Vila Aparecida; ASSISTA

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Cachorro abandonado segue carro na Vila Aparecida, em Franca
Cachorro abandonado segue carro na Vila Aparecida, em Franca

Mais um caso de maus-tratos contra animais foi registrado em Franca. Desta vez, o abandono aconteceu nesta segunda-feira, 8, no bairro Vila Aparecida e foi flagrado por uma testemunha. Um Fiat Stilo prata parou na via, o motorista retirou um cachorro do carro e o deixou na rua antes de ir embora.

De acordo com a testemunha, que preferiu não se identificar, tudo ocorreu de forma rápida. Ela estava estacionada na rua Minas Gerais, cruzamento com a rua Santa Catarina, quando percebeu o automóvel se aproximando. O motorista desceu com um cachorro de porte pequeno, caramelo, colocou o animal na via e retornou ao carro imediatamente.

Ao perceber que o condutor deixava o local, a testemunha começou a filmar com o celular.

O cachorro, aparentemente confuso e assustado, ainda tentou seguir o veículo, caminhando atrás do Fiat Stilo. Poucos instantes depois, o carro acelerou e deixou o local, abandonando o animal.

O cão não foi mais visto após o momento do flagrante, aumentando a preocupação de quem presenciou a cena.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários