Mais um caso de maus-tratos contra animais foi registrado em Franca. Desta vez, o abandono aconteceu nesta segunda-feira, 8, no bairro Vila Aparecida e foi flagrado por uma testemunha. Um Fiat Stilo prata parou na via, o motorista retirou um cachorro do carro e o deixou na rua antes de ir embora.
De acordo com a testemunha, que preferiu não se identificar, tudo ocorreu de forma rápida. Ela estava estacionada na rua Minas Gerais, cruzamento com a rua Santa Catarina, quando percebeu o automóvel se aproximando. O motorista desceu com um cachorro de porte pequeno, caramelo, colocou o animal na via e retornou ao carro imediatamente.
Ao perceber que o condutor deixava o local, a testemunha começou a filmar com o celular.
O cachorro, aparentemente confuso e assustado, ainda tentou seguir o veículo, caminhando atrás do Fiat Stilo. Poucos instantes depois, o carro acelerou e deixou o local, abandonando o animal.
O cão não foi mais visto após o momento do flagrante, aumentando a preocupação de quem presenciou a cena.
