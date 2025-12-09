09 de dezembro de 2025
Portal de Turismo de Franca abre cadastro gratuito para empresas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Franca lançou uma iniciativa para impulsionar o turismo e o comércio local através do ambiente digital. A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento está recebendo credenciamentos de empreendedores e empresas para integrar o Portal Oficial de Turismo, uma plataforma que reúne em um só lugar tudo o que a cidade tem a oferecer.

Acessível pelo endereço www.turismo.franca.sp.gov.br, o site funciona como um guia completo e georreferenciado, permitindo que turistas e moradores visualizem a distância exata entre sua localização e os pontos de interesse.

O que o portal oferece?

A ferramenta centraliza informações sobre onde comer, onde ficar, onde comprar e o que fazer no município. Entre os diferenciais tecnológicos e culturais, destacam-se:

  • Rotas Temáticas: informações sobre o Caminho da Fé, Roteiros do Café, Rota do Vinho e o circuito das padarias premiadas pelo Estado.
  • Aventura e Esporte: trilhas integradas ao aplicativo Strava, facilitando a vida de ciclistas e corredores.
  • Agenda Cultural: programação atualizada da Secretaria de Esporte e Cultura.
  • Mapas Interativos: navegação intuitiva pelos atrativos da cidade.

Vitrine gratuita para empreendedores

Além de servir aos visitantes, o portal é uma oportunidade de negócio. A adesão é totalmente gratuita e voltada para empresas dos setores de gastronomia, hospedagem, comércio, prestação de serviços e cultura.

Segundo a secretária de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara Corrêa Prado, o objetivo é ampliar a visibilidade dos estabelecimentos locais. “A proposta é fortalecer a presença digital, atrair novos clientes, gerar oportunidades e conectar empresas ao fluxo crescente de turistas e visitantes”, explicou.

Como se cadastrar

O processo para incluir sua empresa no mapa turístico oficial de Franca é simples e digital:

  1. Acesse o site turismo.franca.sp.gov.br;
  2. Clique na opção “Cadastre seu negócio”;
  3. Crie uma conta com e-mail e senha;
  4. Preencha os dados (nome, categoria, endereço, horários e contatos);
  5. Envie de três a cinco fotos de boa qualidade.

Após uma validação da equipe técnica, o empreendimento passa a figurar oficialmente nos roteiros e buscas do portal.

