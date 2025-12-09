Franca lançou uma iniciativa para impulsionar o turismo e o comércio local através do ambiente digital. A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento está recebendo credenciamentos de empreendedores e empresas para integrar o Portal Oficial de Turismo, uma plataforma que reúne em um só lugar tudo o que a cidade tem a oferecer.

Acessível pelo endereço www.turismo.franca.sp.gov.br , o site funciona como um guia completo e georreferenciado, permitindo que turistas e moradores visualizem a distância exata entre sua localização e os pontos de interesse.

O que o portal oferece?

A ferramenta centraliza informações sobre onde comer, onde ficar, onde comprar e o que fazer no município. Entre os diferenciais tecnológicos e culturais, destacam-se:

Rotas Temáticas: informações sobre o Caminho da Fé, Roteiros do Café, Rota do Vinho e o circuito das padarias premiadas pelo Estado.

Aventura e Esporte: trilhas integradas ao aplicativo Strava, facilitando a vida de ciclistas e corredores.

Agenda Cultural: programação atualizada da Secretaria de Esporte e Cultura.

Mapas Interativos: navegação intuitiva pelos atrativos da cidade.

Vitrine gratuita para empreendedores