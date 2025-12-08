A dupla sertaneja de Franca Gian & Giovani lamentou a morte de Amauri Prudêncio de Lima, de 55 anos, conhecido como Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó.

Mauri, que formava dupla com o irmão Maurício, morreu nesse domingo, 7, em um acidente na rodovia Régis Bittencourt, no km 372,7, sentido São Paulo (SP).

Gian e Giovani publicaram uma nota nas redes sociais em solidariedade à família Lima. "Nosso grande amigo. Já pescamos juntos, já vivemos grandes momentos. Meus sentimentos a toda família Lima, em especial nossos irmãos de coração @xororooficial @chxoficial".