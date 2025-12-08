A dupla sertaneja de Franca Gian & Giovani lamentou a morte de Amauri Prudêncio de Lima, de 55 anos, conhecido como Mauri e irmão de Chitãozinho & Xororó.
Mauri, que formava dupla com o irmão Maurício, morreu nesse domingo, 7, em um acidente na rodovia Régis Bittencourt, no km 372,7, sentido São Paulo (SP).
Gian e Giovani publicaram uma nota nas redes sociais em solidariedade à família Lima. "Nosso grande amigo. Já pescamos juntos, já vivemos grandes momentos. Meus sentimentos a toda família Lima, em especial nossos irmãos de coração @xororooficial @chxoficial".
A dupla francana lembrou o incentivo de Mário, pai dos cantores, para que nunca desistissem da carreira. "Senhor Mário, pai de vocês, não deixou nem eu nem Gian desistir da nossa carreira. Nossos profundos sentimentos. Eterno Mauri", completou.
Além do cantor, um integrante da equipe também morreu. Outras seis pessoas ficaram feridas. Maurício não sofreu ferimentos graves.
