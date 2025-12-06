Durante a 6ª Reunião Plenária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável (CDESS), realizada quinta-feira, 4, no Palácio Itamaraty, a empresária francana Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, assumiu protagonismo ao abordar temas cruciais para o país. Em sua fala, ela equilibrou o reconhecimento dos avanços econômicos com críticas pontuais à política monetária e um apelo emocionado pelo combate à violência contra a mulher.

Diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou a redução da taxa de desemprego para 5,4%, o menor patamar da série histórica, e a recente regulação das "bets".

"Vamos parar de falar mal do Brasil. Vamos destacar o que nós temos de bom e valorizar o que é nosso. Eu defendo e acredito profundamente no Brasil, nós temos absolutamente tudo para construir um 2026 mais forte, mais justo e soberano", afirmou.