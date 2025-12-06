O PSD transformou Franca, neste sábado, 6, em palco de articulação política. Em um encontro regional que movimentou prefeitos, vereadores, empresários e quadros históricos da legenda, Flávia Lancha foi confirmada como protagonista do projeto eleitoral do partido para 2026 e saiu fortalecida como pré-candidata a deputada na eleições do ano que vem. Se será a Federal ou Estadual, é outra história.

O ato, realizado em um restaurante da Avenida São Vicente, começou por volta das 10h e avançou até 13h40. A presença maciça de lideranças regionais evidenciou que o PSD decidiu acelerar o debate sobre a representatividade do interior paulista. A chegada de Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, e ex-ministro das Cidades e da Ciência e Tecnologia, elevou o peso político do encontro.

Prefeitos de diversas cidades participaram do ato. Entre eles, Alexandre Ferreira (MDB), de Franca; Walter Cássio (PSD), de São José da Bela Vista; Cacá Advogado (PSDB), de Pedregulho; Junior da Saúde (PSD), de Rifaina; Elaine Pinheiro (MDB), de Jeriquara; e Elson Gomes (MDB), de Cristais Paulista. Vereadores de Franca, como Daniel Bassi (PSD) e Marcelo Tidy (MDB), além de Miguelópolis, Patrocínio Paulista e Igarapava também reforçaram o apoio ao movimento regional.