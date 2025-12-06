O PSD transformou Franca, neste sábado, 6, em palco de articulação política. Em um encontro regional que movimentou prefeitos, vereadores, empresários e quadros históricos da legenda, Flávia Lancha foi confirmada como protagonista do projeto eleitoral do partido para 2026 e saiu fortalecida como pré-candidata a deputada na eleições do ano que vem. Se será a Federal ou Estadual, é outra história.
O ato, realizado em um restaurante da Avenida São Vicente, começou por volta das 10h e avançou até 13h40. A presença maciça de lideranças regionais evidenciou que o PSD decidiu acelerar o debate sobre a representatividade do interior paulista. A chegada de Gilberto Kassab, presidente nacional do partido, Secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, e ex-ministro das Cidades e da Ciência e Tecnologia, elevou o peso político do encontro.
Prefeitos de diversas cidades participaram do ato. Entre eles, Alexandre Ferreira (MDB), de Franca; Walter Cássio (PSD), de São José da Bela Vista; Cacá Advogado (PSDB), de Pedregulho; Junior da Saúde (PSD), de Rifaina; Elaine Pinheiro (MDB), de Jeriquara; e Elson Gomes (MDB), de Cristais Paulista. Vereadores de Franca, como Daniel Bassi (PSD) e Marcelo Tidy (MDB), além de Miguelópolis, Patrocínio Paulista e Igarapava também reforçaram o apoio ao movimento regional.
Flávia Lancha, Kassab entre lideranças da região
A estratégia discreta de Flávia
Se havia alguma dúvida sobre o rumo do PSD, ela se dissipou nos discursos. A mensagem das lideranças foi nítida: o partido quer Flávia disputando a Assembleia Legislativa.
Kassab expôs para o auditório a conta política que embala a estratégia da sigla. “Quem tiver 48 mil votos… O Martelli (assessor do partido) fala em 45 mil, mas ele é meio exagerado. Escreva aí: o último eleito do PSD vai ter 48 mil votos”, afirmou, projetando o desempenho da chapa para 2026.
“Podem escrever: a Flávia vai ser eleita. Não tenho dúvida nenhuma. Ela tem todas as condições para ser uma das melhores deputadas da história de Franca e da região.” A fala funcionou como um marco: Kassab não apenas a colocou no tabuleiro eleitoral - ele a posicionou como peça central.
Recomendou também que ela evite entrar em disputa direta com outros candidatos, especialmente deputados que já tem mandato. “Tem voto para todo mundo. Ao invés de tentar mudar a opinião de um eleitor, melhor correr atrás de outro. São 32 milhões de votos no Estado, mais de 500 mil em Franca e região, e a Flávia só precisa de 50 mil para chegar lá”, brincou.
Marcos Vinholi, diretor técnico do Sebrae e cotado para disputar uma vaga de deputado federal, reforçou o tom. Para ele, o desempenho de Flávia será histórico: “Eu não tenho dúvidas que vai ser a mais votada de Franca, vai sair gigante daqui.”
Apesar da forte sinalização para a esfera estadual, Flávia optou por uma declaração calculadamente aberta. Confirmou que será candidata, mas manteve a ambiguidade estratégica quanto ao cargo: Assembleia Legislativa ou Câmara Federal.
“Se estou aqui hoje, se estou na política, é pelo propósito maior de ajudar o outro”, afirmou, evitando dar detalhes sobre os rumos na disputa. Em seguida, resgatou sua trajetória, especialmente a disputa municipal de 2020 — e fez uma defesa direta da necessidade de representatividade.
“A gente não quer migalhas. Queremos realmente que alguém pense a região como um todo. Sem voz e sem representantes, não conseguimos chegar até lá.”
Regionalismo como eixo político
Kassab destacou que a articulação regional será apoiada institucionalmente. A aproximação com o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), no qual ele integra o núcleo estratégico, foi apresentada como alavanca de investimentos.
Flávia encerrou o ato com uma síntese otimista e direta: “Os francanos podem esperar muito trabalho e investimento aqui para a nossa região. Nós vamos vencer”
