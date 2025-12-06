O ex-vereador de Claraval (MG), Dair Donizete Moreira, de 68 anos, morreu nesta sexta-feira, 5. A Câmara Municipal da cidade vizinha a Franca divulgou nota de pesar pelo falecimento. O pronunciamento foi assinado pelo presidente da Casa, Nilson Martins da Silva, pelos demais vereadores e pelos servidores do Legislativo.

Dair Moreira teve atuação na vida pública do município. Ele exerceu mandato na 12ª Legislatura (2001-2004). Sua contribuição, segundo a Câmara, deixou legado importante para o desenvolvimento da cidade e para o fortalecimento do Legislativo local.

A Câmara Municipal manifestou solidariedade aos familiares, amigos e todos que conviveram com o ex-parlamentar, expressando “sinceras condolências” pelo momento de dor.