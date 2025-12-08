08 de dezembro de 2025
SEGUE FORAGIDO

Membro do PCC foge, e cunhado termina preso com drogas em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Ação da Polícia Militar na última sexta-feira
Ação da Polícia Militar na última sexta-feira

Willian Dias Bueno, conhecido como “Robacena” e foragido desde a Operação Prisma, deflagrada em novembro pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), conseguiu fugir de uma ação da Polícia Militar na noite da última sexta-feira, 5, em Franca. Durante a fuga, o cunhado dele acabou preso em flagrante por tráfico de drogas.

A operação começou após uma denúncia anônima ao Disque Denúncia indicando que Willian estava escondido em uma chácara às margens da rodovia João Traficante, próximo ao condomínio Quinta do Bosque. A informação também apontava que ele estaria acompanhado de outros indivíduos e que no local haveria drogas e até plantação de maconha.

Equipes da Força Tática cercaram a área, mas dois homens conseguiram correr para uma mata nativa antes da abordagem. Um deles, identificado como João Vítor Tristão da Silva, de 19 anos, cunhado de Willian, foi alcançado e detido.

Durante a revista, os policiais encontraram 784g de cocaína, 395g de crack, balança de precisão e um iPhone.

João Vítor afirmou aos policiais que as drogas pertenciam ao cunhado, Willian Dias Bueno.

Já Willian, alvo do mandado de prisão expedido na Operação Prisma — que mira integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) envolvidos em tráfico de drogas, agiotagem e lavagem de dinheiro na região — conseguiu fugir pela mata e continua foragido.

A denúncia também mencionava uma possível plantação de maconha no terreno, mas, após buscas com cão policial, nada foi localizado.

João Vítor foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à cadeia pública. A advogada Elizangela Vara disse que pedirá que João Vítor responda em liberdade.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

