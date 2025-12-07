A cidade de Franca celebra na segunda-feira, 8 de dezembro, o Dia da Padroeira — a Imaculada Nossa Senhora da Conceição. A data é marcada por tradição, fé e grande participação dos fiéis, que se reúnem na Catedral para uma programação especial ao longo de todo o dia.

De acordo com a Diocese, serão realizadas missas solenes às 7h, 9h, 10h30 — esta última presidida pelo bispo, e às 19h.

Ao meio-dia, acontece a Hora da Graça Universal, momento de oração que reúne devotos de toda a cidade. Já às 20h, os fiéis participam da tradicional Procissão Luminosa, que encerra as celebrações do dia.