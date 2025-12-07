A cidade de Franca celebra na segunda-feira, 8 de dezembro, o Dia da Padroeira — a Imaculada Nossa Senhora da Conceição. A data é marcada por tradição, fé e grande participação dos fiéis, que se reúnem na Catedral para uma programação especial ao longo de todo o dia.
De acordo com a Diocese, serão realizadas missas solenes às 7h, 9h, 10h30 — esta última presidida pelo bispo, e às 19h.
Ao meio-dia, acontece a Hora da Graça Universal, momento de oração que reúne devotos de toda a cidade. Já às 20h, os fiéis participam da tradicional Procissão Luminosa, que encerra as celebrações do dia.
O Dom Paulo Roberto Beloto, bispo da Diocese de Franca, enviou uma mensagem especial aos moradores e integrantes da comunidade católica:
“Celebramos no dia 8 de dezembro a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, padroeira de nossa diocese, catedral e cidade de Franca. Participem conosco. Que Maria, Mãe da esperança, interceda por nossa Igreja Particular, por nossa cidade de Franca, pela paróquia catedral, nossas famílias e todo povo de Deus, e nos ajude a acolher a graça de Deus e fazer de nossa vida um caminho de santidade.”
A Catedral reforça o convite para que toda a comunidade participe das atividades e mantenha viva a tradição religiosa que marca a história de Franca.
"Celebrar a Padroeira, Imaculada Conceição, significa reconhecer o sonho de Deus para nós: que é uma vida sem a mancha do pecado, na busca sincera da santidade e na prática das virtudes cristãs.Nossa Senhora é um belo exemplo a ser imitado para agradar a Deus!", afirmou o pároco da Catedral, Rogério Ruffo, em mensagem à comunidade católica.
