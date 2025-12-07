Tanto a Veterana quanto o Meia-Noite vão contar com jovens treinadores, ex-jogadores, com a chance de descobrir novas joias para o futebol brasileiro. Eles, como os atletas, também buscam realizar uma carreira, sonhando em treinar grandes times no futuro.

A Francana, que está no Grupo 13, jogará a primeira fase contra o Cruzeiro-MG, Barra-SC e Esporte de Patos-PB. Será a sexta edição que o Lanchão abrigará jogos da Copinha. O clube Meia-Noite, anfitrião do Grupo 14, terá pela frente Coritiba-PR, Ponte Preta-SP e Real-RR.

O torcedor deve movimentar a rodovia Ronan Rocha durante a primeira etapa da Copa São Paulo de Juniores de 2026 para assistir as partidas das equipes sub-20. Franca e Patrocínio Paulista, que ficam distantes uma da outra apenas 20 km, serão sedes da competição, recebendo várias delegações, movimentando o setor esportivo na região.

Dentro da análise do treinador da Francana, Lucas Bahia, o Cruzeiro aparece como a maior força na chave, mas destaca o futebol dos clubes de Santa Catarina e da Paraíba. “Um grupo bom, que vai ser disputado, pois temos o Cruzeiro como grande favorito, um time grande que tem uma base muito forte. O Barra um time com uma estrutura ótima foi o campeão catarinense sub 20 este ano, e o esporte de patos campeão paraibano sub 20 e nós com um time bem homogêneo, brigador que sabe colocar a bola no chão e jogar”.

Bahia disse que o time está trabalhando forte e realizou bons jogos-treinos na fase preparatória. “As expectativas são as melhores possíveis, pois os atletas estão se preparando intensamente, entendendo o estilo nosso de jogar e estão crescendo a cada treino. Não tem um time, temos uma equipe, um grupo de atletas que vai estar focado em busca do objetivo para a Francana”, disse.

O comandante do Meia-Noite, Francis Campos, lembra que a cidade de Patrocínio Paulista está empolgada por sediar a Copinha pela primeira vez. “Por ser sede, é algo grandioso também para a cidade, para o patrocínio paulista. Algo inédito na cidade para a população. Eu acho que tanto a cidade como o clube Meia Noite só tem a ganhar com essa competição. Esperamos poder fazer uma boa competição. Grandes jogos, e, por que não, almejar o primeiro objetivo, uma classificação. A gente vai trabalhar, tem trabalhado, pensando nisso”.