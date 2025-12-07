E não é terrorismo jurídico, nem profecia pessimista. Acontece que algumas das regras de transição da Reforma da Previdência de 2019 vão mudar: a idade mínima sobe, a pontuação aumenta, e o cenário fica cada vez mais apertado para quem ainda está contando os meses para se aposentar.

Em 2026, as aposentadorias do INSS podem ficar mais difíceis.

E aí começam as perguntas que eu escuto todos os dias no escritório, no rádio, na TV, nos cursos, na fila do supermercado e em praticamente todos os lugares:

“Mas ainda dá tempo de pedir agora?”

“Se eu fizer o pedido em dezembro de 2025, mas o INSS só me atender em 2026… qual regra vale?”

“Quem ainda não fechou os requisitos pode fazer o pedido mesmo assim?”

“E quem já fechou, mas quer pedir só no ano que vem… vai perder o direito?”

Calma. Antes de se desesperar achando que tudo “acaba” em dezembro, você precisa entender uma verdade simples:

Quem tem direito, tem. Quem não tem… não tem.