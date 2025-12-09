A Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) está com inscrições abertas para o programa “Seja um Parceiro Acif 2026”, que busca palestrantes, facilitadores, professores e especialistas para contribuir com a formação empresarial em 2026. As propostas podem ser enviadas até 30 de janeiro de 2026.

Objetivo da ação é fortalecer o portfólio de treinamentos, cursos, workshops e experiências oferecidas aos associados da Acif, priorizando inovação, impacto real, aplicabilidade e repertório profissional. A proposta busca identificar profissionais com perfil dinâmico, capacidade de comunicação e domínio das necessidades corporativas contemporâneas, com ideias inéditas e projetos com metodologias diferenciadas.

Segundo Danila Sartório, coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da Acif, a iniciativa ampliará o acesso a novos formatos de aprendizagem. "Estamos em busca de profissionais que realmente consigam transformar perspectivas, agregar repertórios e promover mudanças comportamentais e práticas dentro das empresas. Nosso objetivo é renovar e diversificar a grade de desenvolvimento oferecida e, com isso, fortalecer ainda mais o empreendedorismo local ao longo de 2026”.