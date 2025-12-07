A Escola Estadual Ângelo Scarabucci, de Franca, alcançou um resultado inédito em 2025 ao conquistar o 2º lugar entre as Escolas Públicas na Olimpíada Regional de Química (ORQ), organizada pelo Centro de Ensino Integrado de Química (CEIQ) da USP de Ribeirão Preto. Participante da competição desde 2017, a instituição chegou pela primeira vez ao pódio, em uma edição marcada pelo tema “A Química em Transformação”.
A conquista é fruto de um trabalho contínuo de incentivo à ciência dentro da escola. O professor Paulo Roberto da Costa Lemos, docente de Química e Práticas Experimentais, é o responsável por orientar os estudantes interessados e prepará-los para as diversas etapas da olimpíada. Além das aulas regulares, o educador promove estudos complementares e acompanha os alunos nas diferentes modalidades da competição.
Participação nas provas teóricas e práticas
Uma das etapas avaliativas ocorreu diretamente no Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto, onde os estudantes realizaram provas teóricas e experimentais. Representaram a escola:
• Jonas Neves Cardoso (1ª série)
• Mariana Motta Pereira (1ª série)
• Isabelly Batista Cintra (2ª série)
• Marcos Vinicius Peixoto de Andrade (2ª série)
• Ana Beatriz Gonçalves Moreira (3ª série)
• Ana Flávia Meletti Pessoni (3ª série)
• Mateus da Silva Alves (3ª série)
Os participantes vivenciaram uma experiência próxima à rotina universitária, resolvendo situações-problema, analisando experimentos e integrando teoria e prática.
Redação sobre mulheres na sericultura
Na modalidade de produção textual, a aluna Ana Beatriz Gonçalves Moreira, da 3ª série, escreveu uma redação com o tema “As mulheres na sericultura e produção da seda”. O trabalho abordou a relação entre ciência, história, processos produtivos e protagonismo feminino.
Dobradura de mariposa
Unindo arte e ciência, a estudante Moara Moreira Fagundes Silva (3ª série) representou a escola na atividade de construção de uma mariposa por meio de dobradura. A tarefa dialogou com o ciclo biológico do bicho-da-seda e com os temas explorados ao longo da olimpíada.
Vídeo de mobilização sobre o plantio de margaridas
Outra modalidade envolveu a produção de um vídeo sobre o plantio de margaridas, atividade que abordou sustentabilidade, química e ação coletiva. A proposta mobilizou não apenas estudantes, mas também funcionários e membros da comunidade escolar, reforçando o engajamento e a identidade do grupo.
Reconhecimento do esforço coletivo
Para a escola, a premiação representa mais do que uma colocação no ranking: simboliza o fortalecimento do ensino de ciências e o impacto positivo das ações pedagógicas desenvolvidas ao longo dos anos. Segundo o professor Paulo, o resultado é “fruto do esforço conjunto e da determinação dos alunos”.
A participação na ORQ tem ampliado o interesse dos jovens pela pesquisa científica, fomentado a vivência prática da Química e aproximado a comunidade estudantil da universidade. Com a medalha de 2025, a Escola Ângelo Scarabucci se consolida como uma referência regional em educação científica e inspira novas gerações de estudantes a se aproximarem da ciência.
