A Escola Estadual Ângelo Scarabucci, de Franca, alcançou um resultado inédito em 2025 ao conquistar o 2º lugar entre as Escolas Públicas na Olimpíada Regional de Química (ORQ), organizada pelo Centro de Ensino Integrado de Química (CEIQ) da USP de Ribeirão Preto. Participante da competição desde 2017, a instituição chegou pela primeira vez ao pódio, em uma edição marcada pelo tema “A Química em Transformação”.

A conquista é fruto de um trabalho contínuo de incentivo à ciência dentro da escola. O professor Paulo Roberto da Costa Lemos, docente de Química e Práticas Experimentais, é o responsável por orientar os estudantes interessados e prepará-los para as diversas etapas da olimpíada. Além das aulas regulares, o educador promove estudos complementares e acompanha os alunos nas diferentes modalidades da competição.



Participação nas provas teóricas e práticas



Uma das etapas avaliativas ocorreu diretamente no Departamento de Química da USP de Ribeirão Preto, onde os estudantes realizaram provas teóricas e experimentais. Representaram a escola: