Após cinco anos consecutivos registrando saldo positivo na geração de empregos durante o mês de outubro, o mercado de trabalho em Franca apresentou uma retração em 2025. Dados do Novo Caged revelam que a cidade fechou o mês com um saldo negativo de 43 vagas (-43).
O resultado interrompe um ciclo virtuoso para o período, que vinha desde a retomada econômica pós-pandemia. A análise da série histórica mostra que o mês de outubro vinha perdendo fôlego gradativamente nos últimos anos, até entrar no terreno negativo agora em 2025.
Confira a evolução do saldo de empregos no mês de outubro, nos últimos seis anos:
- 2020: +1.989 (recuperação da pandemia)
- 2021: +932 (recuperação da pandemia)
- 2022: +535
- 2023: +336
- 2024: +277
- 2025: -43 (saldo negativo)
Indústria puxa resultado para baixo; comércio reage
Ao analisar os dados do painel do Caged referentes a outubro de 2025, nota-se que o resultado negativo foi influenciado principalmente pelo setor industrial.
Foram registradas na cidade 5.163 admissões contra 5.206 desligamentos. A indústria foi o setor com maior impacto negativo, fechando 142 postos de trabalho. Agropecuária e serviços também registraram quedas, com saldos de -30 e -25, respectivamente.
Na contramão, o comércio evitou um cenário pior. O setor, já aquecido pelas expectativas de fim de ano, liderou as contratações com um saldo positivo de 116 novas vagas, seguido pela construção civil (+38).
Acumulado do ano segue robusto
Apesar do tropeço em outubro, o ano de 2025 segue positivo para Franca. No acumulado de janeiro a outubro, a cidade criou 4.594 vagas com carteira assinada.
Esse desempenho garante a Franca a 16ª posição no ranking estadual de geração de empregos, superando importantes polos regionais como São José do Rio Preto (4.364 vagas), Taubaté (4.331) e Limeira (3.611).
No recorte de 12 meses (novembro de 2024 a outubro de 2025), o saldo também se mantém no azul, com a criação de 1.578 postos.
Cenário estadual
Enquanto Franca oscilou em outubro, o estado de São Paulo manteve o ritmo, acumulando mais de 500 mil novas vagas no ano. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) destacou que o estado responde por 28% dos empregos criados no país. Além disso, São Paulo ostenta o segundo maior salário médio de admissão do Brasil (R$ 2.597,98), ficando atrás apenas do Distrito Federal.
Top 5 - Acumulado do Ano (jan-out 2025)
Confira as cidades que lideram a geração de empregos no estado, onde Franca figura com destaque:
1. São Paulo: 137.600
2. Osasco: 25.029
3. Guarulhos: 18.213
4. Barueri: 10.187
5. Campinas: 8.651
(...)
16. Franca: 4.594
17. São José do Rio Preto: 4.364
