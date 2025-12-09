Após cinco anos consecutivos registrando saldo positivo na geração de empregos durante o mês de outubro, o mercado de trabalho em Franca apresentou uma retração em 2025. Dados do Novo Caged revelam que a cidade fechou o mês com um saldo negativo de 43 vagas (-43).

O resultado interrompe um ciclo virtuoso para o período, que vinha desde a retomada econômica pós-pandemia. A análise da série histórica mostra que o mês de outubro vinha perdendo fôlego gradativamente nos últimos anos, até entrar no terreno negativo agora em 2025.

Confira a evolução do saldo de empregos no mês de outubro, nos últimos seis anos:

2020: +1.989 (recuperação da pandemia)

2021: +932 (recuperação da pandemia)

2022: +535

2023: +336

2024: +277

2025: -43 (saldo negativo)

Indústria puxa resultado para baixo; comércio reage