Novas imagens de câmeras de segurança revelam, com clareza, toda a movimentação do motociclista que se envolveu em um acidente na avenida Champagnat, em Franca, na tarde desta quarta-feira, 3. O vídeo contradiz a versão inicial do condutor, que havia afirmado ter sido “cortado” por um carro momentos antes da batida. As gravações mostram o contrário: ele seguia de forma irregular por calçada e acostamento antes de atingir a traseira de uma picape que estava estacionada corretamente.
Nas imagens, o motociclista aparece trafegando pela Champagnat, sentido Centro, com uma mulher na garupa. À frente, vários veículos aguardavam o semáforo que estava fechado.
Para tentar “ganhar tempo” e passar na frente dos carros, o condutor subiu com a moto na calçada. Após cortar parte da fila pela calçada, ele desceu novamente para a via, mas continuou seguindo pelo acostamento por alguns metros.
Logo à frente, ainda pelo acostamento, a moto atingiu a traseira de uma picape estacionada de forma regular. Com a força do impacto, motociclista e garupa foram arremessados. O motociclista bateu o corpo contra o veículo e caiu no chão, a mulher da garupa foi arremessada para cima do carro, girou no ar e caiu violentamente no asfalto.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local.
O motociclista sofreu escoriações, mas recusou atendimento. Já a passageira teve um corte na cabeça, estava desorientada e apresentava escoriações pelo corpo. Ela precisou ser levada imediatamente para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal estiveram na avenida para sinalizar o trânsito e registrar a ocorrência. A via ficou parcialmente bloqueada durante o atendimento.
A mulher segue em acompanhamento médico, e o caso será investigado para apurar as responsabilidades.
