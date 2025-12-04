04 de dezembro de 2025
BATIDA NA CHAMPAGNAT

Motociclista sobe na calçada para cortar fila e bate em carro

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Câmeras de Segurança
Motociclista 'cortando fila' pela calçada, ates de bater contra carro estacionado.
Motociclista 'cortando fila' pela calçada, ates de bater contra carro estacionado.

Novas imagens de câmeras de segurança revelam, com clareza, toda a movimentação do motociclista que se envolveu em um acidente na avenida Champagnat, em Franca, na tarde desta quarta-feira, 3. O vídeo contradiz a versão inicial do condutor, que havia afirmado ter sido “cortado” por um carro momentos antes da batida. As gravações mostram o contrário: ele seguia de forma irregular por calçada e acostamento antes de atingir a traseira de uma picape que estava estacionada corretamente.

Nas imagens, o motociclista aparece trafegando pela Champagnat, sentido Centro, com uma mulher na garupa. À frente, vários veículos aguardavam o semáforo que estava fechado.

Para tentar “ganhar tempo” e passar na frente dos carros, o condutor subiu com a moto na calçada. Após cortar parte da fila pela calçada, ele desceu novamente para a via, mas continuou seguindo pelo acostamento por alguns metros.

Logo à frente, ainda pelo acostamento, a moto atingiu a traseira de uma picape estacionada de forma regular. Com a força do impacto, motociclista e garupa foram arremessados. O motociclista bateu o corpo contra o veículo e caiu no chão, a mulher da garupa foi arremessada para cima do carro, girou no ar e caiu violentamente no asfalto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e chegaram rapidamente ao local.

O motociclista sofreu escoriações, mas recusou atendimento. Já a passageira teve um corte na cabeça, estava desorientada e apresentava escoriações pelo corpo. Ela precisou ser levada imediatamente para a Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal estiveram na avenida para sinalizar o trânsito e registrar a ocorrência. A via ficou parcialmente bloqueada durante o atendimento.

A mulher segue em acompanhamento médico, e o caso será investigado para apurar as responsabilidades.

