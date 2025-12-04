Novas imagens de câmeras de segurança revelam, com clareza, toda a movimentação do motociclista que se envolveu em um acidente na avenida Champagnat, em Franca, na tarde desta quarta-feira, 3. O vídeo contradiz a versão inicial do condutor, que havia afirmado ter sido “cortado” por um carro momentos antes da batida. As gravações mostram o contrário: ele seguia de forma irregular por calçada e acostamento antes de atingir a traseira de uma picape que estava estacionada corretamente.

Nas imagens, o motociclista aparece trafegando pela Champagnat, sentido Centro, com uma mulher na garupa. À frente, vários veículos aguardavam o semáforo que estava fechado.

Para tentar “ganhar tempo” e passar na frente dos carros, o condutor subiu com a moto na calçada. Após cortar parte da fila pela calçada, ele desceu novamente para a via, mas continuou seguindo pelo acostamento por alguns metros.