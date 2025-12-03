Um cachorrinho de apenas 1 ano, chamado Ozzy, está desaparecido desde a noite de 26 de novembro, quando fugiu da casa do pai de sua tutora, na região do Aeroporto I em Franca. O animal escapou por volta das 20h20, após o portão ser aberto, e correu em direção à avenida Euclides Vieira Coelho, conhecida como a nova avenida do Aviação.
A tutora e familiares iniciaram as buscas imediatamente, seguindo pela mesma avenida. No trajeto, ao perguntar a frequentadores de um restaurante da esquina e mostrar a foto do cão, eles relataram tê-lo visto próximo ao Cruzeiro existente na via.
A pista mais importante surgiu quando testemunhas disseram que um homem teria pegado Ozzy e o colocado dentro de um carro escuro, por volta das 20h30. O veículo seguiu sentido desconhecido. A área não possui câmeras que registrem esse trecho da avenida, o que dificulta a identificação do carro.
A família, que tem duas crianças muito apegadas ao cachorrinho, pede ajuda para encontrá-lo. Qualquer informação sobre o paradeiro de Ozzy é bem-vinda, e os tutores afirmam oferecer recompensa de R$ 1.000 a quem colaborar.
Contatos:
- Kethellyn: (16) 99120-4306
- Daniel: (16) 98230-0178
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.