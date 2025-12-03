Um cachorrinho de apenas 1 ano, chamado Ozzy, está desaparecido desde a noite de 26 de novembro, quando fugiu da casa do pai de sua tutora, na região do Aeroporto I em Franca. O animal escapou por volta das 20h20, após o portão ser aberto, e correu em direção à avenida Euclides Vieira Coelho, conhecida como a nova avenida do Aviação.

A tutora e familiares iniciaram as buscas imediatamente, seguindo pela mesma avenida. No trajeto, ao perguntar a frequentadores de um restaurante da esquina e mostrar a foto do cão, eles relataram tê-lo visto próximo ao Cruzeiro existente na via.

A pista mais importante surgiu quando testemunhas disseram que um homem teria pegado Ozzy e o colocado dentro de um carro escuro, por volta das 20h30. O veículo seguiu sentido desconhecido. A área não possui câmeras que registrem esse trecho da avenida, o que dificulta a identificação do carro.