Um homem, ainda não identificado, ficou gravemente ferido na noite desta terça-feira, 2, após ser atropelado por um carro na rodovia Cândido Portinari, em frente ao posto Painerão, em Franca.

De acordo com a motorista envolvida no acidente, o pedestre atravessou a rodovia repentinamente, momento em que ela não conseguiu desviar e acabou atingindo-o. Com o impacto, o homem foi arremessado até o canteiro central.

A condutora parou para prestar socorro e sinalizou a via até a chegada das equipes de emergência.