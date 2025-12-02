Um homem, ainda não identificado, ficou gravemente ferido na noite desta terça-feira, 2, após ser atropelado por um carro na rodovia Cândido Portinari, em frente ao posto Painerão, em Franca.
De acordo com a motorista envolvida no acidente, o pedestre atravessou a rodovia repentinamente, momento em que ela não conseguiu desviar e acabou atingindo-o. Com o impacto, o homem foi arremessado até o canteiro central.
A condutora parou para prestar socorro e sinalizou a via até a chegada das equipes de emergência.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a vítima em estado grave para a Santa Casa de Franca.
O local do atropelamento fica a menos de 10 metros de uma passarela.
A Polícia Militar Rodoviária isolou o local e uma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) também esteve na rodovia para reforçar a sinalização.
Um boletim de ocorrência será registrado para apurar as circunstâncias do acidente.
