CÂNDIDO PORTINARI

Homem fica em estado grave após ser atropelado em Franca

Por | da Redação
Sampi/Franca
Ao fundo, carro envolvido no atropelamento na rodovia Cândido Portinari, em Franca
Um homem, ainda não identificado, ficou gravemente ferido na noite desta terça-feira, 2, após ser atropelado por um carro na rodovia Cândido Portinari, em frente ao posto Painerão, em Franca.

De acordo com a motorista envolvida no acidente, o pedestre atravessou a rodovia repentinamente, momento em que ela não conseguiu desviar e acabou atingindo-o. Com o impacto, o homem foi arremessado até o canteiro central.

A condutora parou para prestar socorro e sinalizou a via até a chegada das equipes de emergência.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou a vítima em estado grave para a Santa Casa de Franca.

O local do atropelamento fica a menos de 10 metros de uma passarela.

A Polícia Militar Rodoviária isolou o local e uma equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) também esteve na rodovia para reforçar a sinalização.

Um boletim de ocorrência será registrado para apurar as circunstâncias do acidente.

