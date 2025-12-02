A Câmara Municipal de Franca decidiu adiar, por 10 sessões, a votação do projeto de lei que cria a Calçada da Fama de Franca. A decisão foi tomada durante a sessão ordinária desta terça-feira, 2. A proposta busca reconhecer personalidades que se destacaram nas áreas de cultura, arte e esporte.

O pedido de adiamento da proposta, de autoria de Leandro O Patriota (PL), foi feito pelo colega de partido Walker Bombeiros da Libras (PL).

O autor do projeto informou que o texto passará por ajustes. Entre as mudanças propostas está a descentralização dos homenageados: a parte esportiva poderá ser instalada em uma área do Poliesportivo, enquanto as homenagens culturais seriam direcionadas ao Museu Municipal.