A Câmara Municipal de Franca decidiu adiar, por 10 sessões, a votação do projeto de lei que cria a Calçada da Fama de Franca. A decisão foi tomada durante a sessão ordinária desta terça-feira, 2. A proposta busca reconhecer personalidades que se destacaram nas áreas de cultura, arte e esporte.
O pedido de adiamento da proposta, de autoria de Leandro O Patriota (PL), foi feito pelo colega de partido Walker Bombeiros da Libras (PL).
O autor do projeto informou que o texto passará por ajustes. Entre as mudanças propostas está a descentralização dos homenageados: a parte esportiva poderá ser instalada em uma área do Poliesportivo, enquanto as homenagens culturais seriam direcionadas ao Museu Municipal.
Inicialmente, o projeto previa a criação de um espaço fixo em uma rua a ser determinada pela Prefeitura, com estrelas contendo os nomes e descrições das contribuições dos homenageados. Opcionalmente, também poderia haver moldes de gesso das mãos ou pés dos agraciados.
O projeto busca homenagear figuras locais, nacionais ou internacionais com contribuições notáveis para a sociedade em diversas áreas.
Verbas para entidades
A Câmara aprovou o repasse de R$ 2,8 milhões para associações e centros comunitários sem fins lucrativos. O valor faz parte de quatro projetos de lei, todos apresentados pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB). A verba será usada para manter e ampliar as atividades dessas instituições em 2026, apoiando ações sociais, culturais, esportivas e educativas voltadas à comunidade.
Para ter acesso aos recursos, as entidades precisam cumprir exigências, como estar com a situação fiscal regularizada e realizar prestações de contas periódicas. Essas etapas asseguram que a Prefeitura acompanhe o uso do dinheiro e garanta transparência na aplicação, sempre voltada ao interesse público.
PL 195/2025
O valor total de R$ 132.710,40 será distribuído da seguinte maneira:
- Associação Comunitária do Bairro City Petrópolis e Jardim Ipanema - R$ 16.588,80
- Centro Comunitário do Jardim Aeroporto - R$ 16.588,80
- Amor (Associação dos Moradores) dos Jardins Panorama e São Francisco - R$ 16.588,80
- Associação de Moradores do Jardim Portinari - R$ 16.588,80
- Associação dos Moradores dos Jardins do Éden e Palma - R$ 16.588,80
- Associação de Moradores do Miramontes, Dona Maria, Marambaia e Recreio Campo Belo - R$ 16.588,80
- Associação dos Moradores do Residencial Olavo Pinheiro e Bairros Adjacentes - R$ 16.588,80
- Centro Comunitário do Parque Progresso e Bairros Adjacentes - R$ 16.588,80
PL 196/2025
Serão destinados R$ 388 mil para duas instituições. Veja:
- R$ 315 mil para a Sociedade Espírita Legionárias do Bem
- R$ 73 mil para a Casa de Apoio Dom Pedro Luiz
PL 208/2025
Estão previstos R$ 68,5 mil para o Narefa (Núcleo de Apoio e Revalorização da Família).
PL 210/2025
Já o Centro de Convivência Infantil do Servidor Público Municipal de Franca receberá, caso aprovado, R$ 2.216.304,79.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.