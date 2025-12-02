02 de dezembro de 2025
Visita do Papai Noel leva magia a 945 alunos da rede municipal

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Alunos da rede municipal com o Papai Noel em Franca
Alunos de cinco escolas da rede municipal de Franca estão recebendo, ao longo desta semana, a visita do Papai Noel. As ações acontecem nos períodos da manhã e da tarde e fazem parte de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, e a Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca). Ao todo, 945 crianças da Fase I ao 1º ano do Ensino Fundamental serão atendidas.

O cronograma começou nessa segunda-feira, 1º, pela EMEI "Elenita Mazota", no Prolongamento da Vila Santa Cruz. Nesta terça-feira, 2, o bom velhinho passou pela EMEB "Emília Taranteli", na Cidade Nova. Nesta quarta-feira, 3, a visita será na EMEB "Nicanor Xavier", no Residencial Nova Franca.

A programação continua na quinta-feira, 4, na EMEB "Odette do Nascimento", no Parque dos Pinhais, e na sexta-feira, 5, na EMEB "Milton Alves Gama", no Jardim Brasilândia.

A secretária de Educação, Márcia Gatti, destacou que a parceria com a Acif é tradicional e reforça o espírito natalino entre os alunos. "É um momento muito especial de celebração, levando a alegria e a magia do Natal para as nossas crianças."

