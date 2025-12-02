Uma carreta bitrem caiu de um viaduto na madrugada desta terça-feira, 2, na rodovia Anhanguera, em Aramina. Apesar da gravidade do acidente, o caminhoneiro não ficou ferido.

Segundo a Entrevias, concessionária responsável pelo trecho, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica e teve o reboque arremessado para o canteiro central. A estrutura despencou no dispositivo de retorno da pista. O veículo transportava caroços de algodão, que ficaram espalhados no local.

A faixa 1 e o acostamento no sentido Sul foram liberados por volta das 5h40, após a desatrelagem da carreta. Já as alças de retorno permaneceram totalmente bloqueadas ao longo do dia para os trabalhos de limpeza e remoção da carga.