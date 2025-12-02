Uma carreta bitrem caiu de um viaduto na madrugada desta terça-feira, 2, na rodovia Anhanguera, em Aramina. Apesar da gravidade do acidente, o caminhoneiro não ficou ferido.
Segundo a Entrevias, concessionária responsável pelo trecho, o motorista perdeu o controle da direção, bateu contra a defensa metálica e teve o reboque arremessado para o canteiro central. A estrutura despencou no dispositivo de retorno da pista. O veículo transportava caroços de algodão, que ficaram espalhados no local.
A faixa 1 e o acostamento no sentido Sul foram liberados por volta das 5h40, após a desatrelagem da carreta. Já as alças de retorno permaneceram totalmente bloqueadas ao longo do dia para os trabalhos de limpeza e remoção da carga.
A concessionária informou que equipes de conservação atuaram desde as primeiras horas, com apoio da Polícia Militar Rodoviária e de socorristas para sinalização. Um cabo de aço foi utilizado para içar o componente do bitrem, da parte inferior do viaduto até a pista.
Até as 16h08, a remoção ainda estava em andamento. Não havia registro de congestionamento na pista principal.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.