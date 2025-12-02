02 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CUIDADO

Inmet e Defesa Civil emitem alertas de tempestade para Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Pedro Baccelli/GCN
Céu visto da rua Arlindo José Ferreira, na Vila Santa Maria do Carmo, em Franca, nesta terça-feira
Céu visto da rua Arlindo José Ferreira, na Vila Santa Maria do Carmo, em Franca, nesta terça-feira

A chuva registrada na tarde desta terça-feira, 2, pode ser apenas uma "prévia" do que Franca deve enfrentar nos próximos dias. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de perigo de tempestade para a cidade. Antes, a região estava sob alerta amarelo, mas agora acumula dois avisos simultâneos.

O alerta laranja se iniciou ao meio-dia desta terça-feira e deve durar até as 10h de quarta-feira, 3, com previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia, e ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há, ainda, o risco de queda de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, em casos mais severos.

A Defesa Civil também indicou um período de instabilidade climática entre quarta e quinta-feira, 4, com chuvas fortes e raios. O órgão se refere à condição como "tempestades severas", reforçando as recomendações a serem consideradas no período.

Orientações da Defesa Civil 

  • Evitar áreas alagadas e não atravessar enxurradas; 
  • Observar sinais de deslizamento, como rachaduras no solo e portas ou janelas que passam a emperrar; 
  • Não se abrigar sob árvores durante tempestades; 
  • Recolher objetos soltos em varandas e quintais; 
  • Em caso de emergência, os contatos são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários