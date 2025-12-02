A chuva registrada na tarde desta terça-feira, 2, pode ser apenas uma "prévia" do que Franca deve enfrentar nos próximos dias. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja de perigo de tempestade para a cidade. Antes, a região estava sob alerta amarelo, mas agora acumula dois avisos simultâneos.

O alerta laranja se iniciou ao meio-dia desta terça-feira e deve durar até as 10h de quarta-feira, 3, com previsão de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia, e ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há, ainda, o risco de queda de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos, em casos mais severos.

A Defesa Civil também indicou um período de instabilidade climática entre quarta e quinta-feira, 4, com chuvas fortes e raios. O órgão se refere à condição como "tempestades severas", reforçando as recomendações a serem consideradas no período.

Orientações da Defesa Civil