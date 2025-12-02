A conta de água dos moradores de Franca vai passar por aumento em 2026, conforme atualização definida nessa segunda-feira, 1º, pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo). A mudança segue as regras previstas no novo contrato da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que atende à cidade.

O percentual aplicado será de 6,11%, válido a partir de 1º de janeiro e correspondente à reposição da inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) entre julho de 2024 e outubro de 2025. Não haverá aumento acima da inflação. Na prática, por exemplo, uma conta de R$ 100 passará a R$ 106,11.

A revisão vale para todas as cidades da URAE-1 (Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário - Sudeste), grupo com mais de 300 cidades, do qual Franca faz parte. Esta é a primeira vez que a Arsesp atualiza as tarifas desde a privatização da Sabesp. Segundo a agência, o cálculo seguiu integralmente o que está previsto em contrato, garantindo transparência no processo. A tarifa de referência ficou 15% abaixo do valor que seria aplicado caso a empresa ainda fosse estatal.