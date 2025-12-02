02 de dezembro de 2025
Franca terá aumento na conta de água; veja quando começa

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Agência SP
Estação de Tratamento de Água da Sabesp
Estação de Tratamento de Água da Sabesp

A conta de água dos moradores de Franca vai passar por aumento em 2026, conforme atualização definida nessa segunda-feira, 1º, pela Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo). A mudança segue as regras previstas no novo contrato da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que atende à cidade.

O percentual aplicado será de 6,11%, válido a partir de 1º de janeiro e correspondente à reposição da inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) entre julho de 2024 e outubro de 2025. Não haverá aumento acima da inflação. Na prática, por exemplo, uma conta de R$ 100 passará a R$ 106,11.

A revisão vale para todas as cidades da URAE-1 (Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário - Sudeste), grupo com mais de 300 cidades, do qual Franca faz parte. Esta é a primeira vez que a Arsesp atualiza as tarifas desde a privatização da Sabesp. Segundo a agência, o cálculo seguiu integralmente o que está previsto em contrato, garantindo transparência no processo. A tarifa de referência ficou 15% abaixo do valor que seria aplicado caso a empresa ainda fosse estatal.

Mesmo com a correção restrita à inflação, os investimentos da Sabesp cresceram. Desde julho de 2024, a companhia aplicou cerca de R$ 15 bilhões na ampliação e modernização da infraestrutura de saneamento das regiões que atende. Entre janeiro e setembro deste ano, foram R$ 10,4 bilhões, aumento de 151% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística reforçou que os números fazem parte da estratégia adotada pelo Governo do Estado. A pasta afirma que o contrato prevê mecanismos que permitem ampliar os investimentos sem elevar o valor das contas além da inflação.

