ROUBO E TRÁFICO

Foragido há 4 anos por crimes no DF é capturado pela PM em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Laís Bachur/GCN
Policiais militares encontraram e detiveram o homem no Parque Universitário e o levaram para a CPJ de Franca
Policiais militares encontraram e detiveram o homem no Parque Universitário e o levaram para a CPJ de Franca

Um homem foragido da Justiça do Distrito Federal desde 2020, condenado por tráfico de drogas e roubo, foi capturado pela Polícia Militar em Franca. Ao ser abordado, ele afirmou não saber da existência do mandado de prisão.

A prisão ocorreu durante patrulhamento pelo Parque Universitário. Os policiais avistaram o suspeito na avenida dos Sapateiros e decidiram abordá-lo. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao consultar o sistema, a equipe confirmou o mandado de prisão em aberto por crimes cometidos no Distrito Federal.

O homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e ficou à disposição da Justiça. Ele deverá cumprir a pena de 13 anos e 8 meses em regime fechado.

