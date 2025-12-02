Um homem foragido da Justiça do Distrito Federal desde 2020, condenado por tráfico de drogas e roubo, foi capturado pela Polícia Militar em Franca. Ao ser abordado, ele afirmou não saber da existência do mandado de prisão.

A prisão ocorreu durante patrulhamento pelo Parque Universitário. Os policiais avistaram o suspeito na avenida dos Sapateiros e decidiram abordá-lo. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas, ao consultar o sistema, a equipe confirmou o mandado de prisão em aberto por crimes cometidos no Distrito Federal.

O homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e ficou à disposição da Justiça. Ele deverá cumprir a pena de 13 anos e 8 meses em regime fechado.