A última sessão ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Franca desta terça-feira, 2, foi relativamente tranquila. Dois munícipes que se inscreveram para usar a Tribuna Livre não compareceram. Com isso, os vereadores passaram a usar o espaço mais cedo. O clima esquentou quando chegou a hora do discurso de Leandro Patriota (PL), o primeiro a ser chamado. No início ele já provocou o colega Gilson Pelizaro (PT).

O regimento interno do Legislativo não permite que um vereador use seus 10 minutos de direito e depois peça outro tempo – que é de 5 minutos - em nome da liderança do partido, emendando os dois tempos, somando 15 minutos na Tribuna. Dispositivo que Patriota vinha adotando.

Ao subir na Tribuna, Patriota disse: “Quero aproveitar que o vereador Gilson (Pelizaro) não vai usar o tempo de líder, quero pedir o tempo de líder do vereador Gilson”, disse.