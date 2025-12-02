A última sessão ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Franca desta terça-feira, 2, foi relativamente tranquila. Dois munícipes que se inscreveram para usar a Tribuna Livre não compareceram. Com isso, os vereadores passaram a usar o espaço mais cedo. O clima esquentou quando chegou a hora do discurso de Leandro Patriota (PL), o primeiro a ser chamado. No início ele já provocou o colega Gilson Pelizaro (PT).
O regimento interno do Legislativo não permite que um vereador use seus 10 minutos de direito e depois peça outro tempo – que é de 5 minutos - em nome da liderança do partido, emendando os dois tempos, somando 15 minutos na Tribuna. Dispositivo que Patriota vinha adotando.
Ao subir na Tribuna, Patriota disse: “Quero aproveitar que o vereador Gilson (Pelizaro) não vai usar o tempo de líder, quero pedir o tempo de líder do vereador Gilson”, disse.
Em seguida, Patriota, cortou o discurso, voltando a cutucar o colega. “O vereador Gilson chegou aí (ele estava no café ao lado), vou pedir seu tempo de líder, se você não for usar seu tempo”.
Pelizaro respondeu de pronto. “Estou com o regimento na mão para te provar que é antirregimental o que você está fazendo. Vou te mostrar aqui depois”.
Após terminar o tempo do vereador do PL, Pelizaro pediu que o Jurídico da Câmara, através da procuradora do Legislativo que acompanha a sessão, esclarecesse sobre o regimento da Casa de Leis no que se refere ao tempo de liderança.
A advogada confirmou que não é permitido utilizar os dois tempos seguidos - Tribuna e de líder - para estender o discurso inicial. “Via de regra, o uso é feito para comunicação de caráter inadiável de interesse da Câmara e fazer encaminhamento para votação de projetos. Cinco minutos para comunicação urgente e relevante de interesse da Câmara pelos líderes da bancada ou do governo”, explicou a advogada.
Após os esclarecimentos da advogada, Pelizaro disse: “Isso não existe, tem sete vereadores inscritos para falar, não é justo com os outros colegas. Dá a impressão que ele é coitadinho e que todo mundo é sacana com ele, aqui nenhum é sacana com ele”, acrescentou Pelizaro. Patriota respondeu. “Fica bravo não vereador, fica bravo não”.
