Guardas municipais prenderam em flagrante um homem de 44 anos dentro do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) da Vila Santos Dumont, em Franca, nesta terça-feira, 2, após denúncia de que ele estaria armado no local. Segundo funcionários, o suspeito chegou a afirmar que “cometeria uma besteira”.
Ao receber a informação, a Guarda Municipal foi até a unidade. O homem participava de uma atividade com outras pessoas quando percebeu a chegada dos agentes e tentou escapar, mas foi detido ainda dentro do prédio.
Na cintura dele, os guardas encontraram um simulacro de arma de fogo. Nos bolsos, foram apreendidos mais de R$ 2 mil em espécie, além de cartões de crédito e um cartão de benefício.
A mãe do suspeito informou aos agentes que os cartões, o benefício e até um celular haviam sido furtados por ele. Ela relatou ainda que não permitirá sua entrada em casa novamente e que enfrenta problemas com o filho desde os 14 anos.
O homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.