02 de dezembro de 2025
SIMULACRO

Homem é detido com arma falsa dentro do Caps, em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
WhatsApp/GCN
Homem com arma de fogo falsa foi detido pela Guarda Municipal
Homem com arma de fogo falsa foi detido pela Guarda Municipal

Guardas municipais prenderam em flagrante um homem de 44 anos dentro do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) da Vila Santos Dumont, em Franca, nesta terça-feira, 2, após denúncia de que ele estaria armado no local. Segundo funcionários, o suspeito chegou a afirmar que “cometeria uma besteira”.

Ao receber a informação, a Guarda Municipal foi até a unidade. O homem participava de uma atividade com outras pessoas quando percebeu a chegada dos agentes e tentou escapar, mas foi detido ainda dentro do prédio.

Na cintura dele, os guardas encontraram um simulacro de arma de fogo. Nos bolsos, foram apreendidos mais de R$ 2 mil em espécie, além de cartões de crédito e um cartão de benefício.

A mãe do suspeito informou aos agentes que os cartões, o benefício e até um celular haviam sido furtados por ele. Ela relatou ainda que não permitirá sua entrada em casa novamente e que enfrenta problemas com o filho desde os 14 anos.

O homem foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde o caso foi registrado. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

