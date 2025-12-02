Guardas municipais prenderam em flagrante um homem de 44 anos dentro do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) da Vila Santos Dumont, em Franca, nesta terça-feira, 2, após denúncia de que ele estaria armado no local. Segundo funcionários, o suspeito chegou a afirmar que “cometeria uma besteira”.

Ao receber a informação, a Guarda Municipal foi até a unidade. O homem participava de uma atividade com outras pessoas quando percebeu a chegada dos agentes e tentou escapar, mas foi detido ainda dentro do prédio.

Na cintura dele, os guardas encontraram um simulacro de arma de fogo. Nos bolsos, foram apreendidos mais de R$ 2 mil em espécie, além de cartões de crédito e um cartão de benefício.