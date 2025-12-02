Uma simulação de assalto mobilizou policiais no shopping de Franca na manhã desta terça-feira, 2. A ação, realizada pela Polícia Militar, teve o objetivo de medir o tempo de resposta entre o acionamento do 190, o protocolo do Copom de Ribeirão Preto, a atuação dos seguranças do centro comercial e a chegada das viaturas. Segundo o capitão Marcel da Silva Pereira, responsável pelo treinamento, o exercício foi considerado um sucesso.

O simulado vinha sendo planejado desde fevereiro deste ano. De acordo com o capitão, o foco principal era avaliar a rapidez da resposta policial. “Quando o acionamento é feito rápido, nós conseguimos chegar rápido. O relatório preliminar foi muito positivo: às 9h18 foi feita a ligação ao 190, e às 9h30 o criminoso já estava sendo abordado na área externa do shopping. Agora cabe a nós, ao shopping e aos lojistas estudar como reduzir ainda mais esse tempo”, afirmou.

Para garantir realismo, ninguém sabia qual loja seria alvo, o horário do crime ou quais figurantes atuariam como criminosos. Ao todo, 29 alunos da Escola de Polícia de Franca, que se formam nesta quarta-feira, 9, participaram como figurantes, dois deles seriam os criminosos. Eles circularam pelo centro comercial como clientes, perguntando preços, conversando e observando vitrines. Lojistas e funcionários também não tinham informações sobre o momento do suposto assalto - apenas que fariam parte da simulação.