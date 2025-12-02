A família de um idoso de 82 anos está pedindo ajuda para encontrar Laika, uma cachorra vira-lata caramelo, de 11 anos, porte médio e com a orelha esquerda caída. Muito dócil e apegada ao tutor, ela é a principal companhia do idoso, que está profundamente abalado desde o desaparecimento. Laika fugiu no dia 26 de novembro, por volta das 18h30, nas proximidades da Vila Nova / Conceição Leite / Escola Cede, em Franca. De acordo com a família, câmeras registraram que ela chegou a ser atropelada, ficando desorientada e correndo para rumo desconhecido.
A última informação sobre a cachorra ocorreu no sábado, 29, quando Laika foi vista perto do Paulistão do Parque Progresso. A cachorra estava usando uma florzinha na cabeça no momento em que desapareceu.
A família ressalta que paga recompensa a quem ajudar a localizar Laika.
Contato para informações
(16) 9 9166-8896
(16) 9 8167-0278
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.