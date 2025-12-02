Depois de meses de operações, prisões e condenações envolvendo acusados de agiotagem em Franca e região, um novo capítulo reacendeu a dúvida: por que réus que haviam sido condenados ou que estavam presos aguardando julgamento estão sendo soltos? Os alvos da Operação Castelo de Areia — investigados por movimentar mais de R$ 60 milhões por meio da prática de agiotagem — agora vivenciam uma reviravolta jurídica que vem confundindo até quem acompanha o caso de perto.

A equipe do GCN/Rede Sampi conversou com os advogados Maria Clara Barboza e Vinícius Magalhães, que representam um dos réus e acompanham o processo desde o início. Eles explicam como uma decisão tomada na segunda instância, na semana passada, acabou provocando um efeito dominó sobre todos os demais acusados.

Por que eles estão sendo soltos?

O primeiro grupo, composto por sete réus, foi condenado em dezembro do ano passado a 20 anos de prisão pela 3ª Vara Criminal de Franca por crimes como: lavagem de dinheiro, organização criminosa, usura, corrupção ativa e corrupção passiva.