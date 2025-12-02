02 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PRENDE E SOLTA

Por que acusados de agiotagem estão soltos? Advogados explicam

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Defensores de réu da Operação de Areia comentam decisões recentes
Defensores de réu da Operação de Areia comentam decisões recentes

Depois de meses de operações, prisões e condenações envolvendo acusados de agiotagem em Franca e região, um novo capítulo reacendeu a dúvida: por que réus que haviam sido condenados ou que estavam presos aguardando julgamento estão sendo soltos? Os alvos da Operação Castelo de Areia — investigados por movimentar mais de R$ 60 milhões por meio da prática de agiotagem — agora vivenciam uma reviravolta jurídica que vem confundindo até quem acompanha o caso de perto.

A equipe do GCN/Rede Sampi conversou com os advogados Maria Clara Barboza e Vinícius Magalhães, que representam um dos réus e acompanham o processo desde o início. Eles explicam como uma decisão tomada na segunda instância, na semana passada, acabou provocando um efeito dominó sobre todos os demais acusados.

Por que eles estão sendo soltos?

O primeiro grupo, composto por sete réus, foi condenado em dezembro do ano passado a 20 anos de prisão pela 3ª Vara Criminal de Franca por crimes como: lavagem de dinheiro, organização criminosa, usura, corrupção ativa e corrupção passiva.

Esses réus recorreram ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Na semana passada, a 8ª Câmara de Direito Criminal absolveu a maior parte deles. Três ainda receberam condenações por usura, mas como já estavam presos há meses, as penas foram consideradas cumpridas, resultando na soltura de todos.

Essa decisão gerou o ponto de inflexão: se a segunda instância entendeu que não havia provas suficientes para condenar o primeiro grupo, os advogados do segundo grupo que ainda aguardava julgamento, mas permanecia preso, usaram o mesmo argumento para pedir a libertação de seus clientes. E conseguiram. Nesta segunda-feira, 1º, uma nova decisão mandou soltar todos os réus da prisão, impactando 20 pesoas.

Efeito cascata: defesa explica a estratégia

O advogado Vinícius Magalhães resume a situação.

“Na operação Castelo de Areia 1, houve absolvição de todos os denunciados. As provas da fase 1 são basicamente as mesmas da fase 2. Então, acreditamos na possibilidade de absolvição também. Se na primeira reconheceu-se que não havia provas suficientes, não se pode usar essas mesmas provas para condenar os acusados da segunda fase. Vamos lutar pela absolvição dos nossos clientes.”

Ele complementa: “Todos os acusados da primeira e da segunda operação estão sendo soltos por um motivo simples: não existiu prova suficiente para condenar. O Tribunal de São Paulo entendeu dessa forma. Com a absolvição do primeiro processo, os efeitos foram estendidos ao segundo, e agora todos respondem em liberdade.”

Primeira instância x segunda instância: decisões que não se conversam

O que se vê agora é um verdadeiro choque entre decisões judiciais. A primeira instância considerou que havia provas robustas para condenar. A segunda instância entendeu exatamente o contrário.

Essa divergência desmontou a sustentação jurídica que mantinha outros réus presos. Se o TJ-SP, em grau superior, não validou as provas apresentadas pelo Ministério Público, automaticamente enfraqueceu a continuidade das prisões preventivas e provisórias.

Ministério Público é surpreendido e deve recorrer

Nos bastidores, integrantes do Ministério Público afirmam ainda tentar compreender como o conjunto de provas reunido, fruto de meses de investigação e detalhamento do Gaeco, não convenceu os desembargadores do TJ-SP.

O Gaeco sempre sustentou que os acusados atuavam com extrema violência, grave ameaça, perseguição de vítimas, lavagem de dinheiro, usura e corrupção.

Mesmo assim, nada disso foi suficiente para manter as condenações na segunda instância.

O Portal GCN/Rede Sampi apurou que o Ministério Público vai recorrer das decisões que beneficiaram os réus.

Afinal, qual decisão está certa?

A pergunta que fica - e que hoje domina rodas de conversa tanto no meio jurídico quanto nas ruas - é: quem acertou?

O juíz da 3ª Vara Criminal, que condenou? Ou os desembargadores do TJ-SP, que absolveram e derrubaram tudo?

Até que novos recursos sejam julgados, a novela jurídica da Operação Castelo de Areia segue aberta — e pelo jeito cada capítulo parece mais surpreendente do que o anterior.

Leia mais:

Sete agiotas de Franca são condenados a 20 anos de prisão

TJ-SP absolve presos por agiotagem e determina soltura em Franca

Juiz determina soltura de acusados de agiotagem em Franca

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários