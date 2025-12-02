O Programa Asfalto Novo, iniciativa que busca a pavimentação de cerca de 420 mil metros quadrados de vias públicas em Franca, entrou em uma nova etapa nesta semana. Os trabalhos de manutenção e recapeamento estão concentrados nos jardins Aeroporto I e Ângela Rosa.
Segundo o cronograma, as máquinas estarão operando na rua Moisés Ferrari e na avenida Euclides Vieira Coelho, ambas no Aeroporto, até esta quarta-feira, 3.
Já no Jardim Ângela Rosa, as ruas Joaquim Pousa Araújo e José Teodoro de Souza tiveram os serviços finalizados na última quinta-feira, 30.
Investimento
O programa também já atendeu o Parque do Horto, a Vila Santa Terezinha, os jardins Paraty e Veneza e parte da Vila Santa Cruz.
Para viabilizar as melhorias, o investimento total é de R$ 26 milhões, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Franca e o Governo do Estado de São Paulo.
Operação tapa-buracos e sinalização
Paralelamente ao recapeamento, equipes da Prefeitura realizaram, nessa segunda-feira, 1º, serviços de remendo asfáltico (tapa-buracos) em pontos críticos da cidade. As vias atendidas foram:
- Estação: rua Frei Germano;
- Jardim Consolação: rua Paraguai;
- Jardim do Éden: rua José Brickmann;
- Jardim Centenário: rua Verdi Voss de Menezes;
- Jardim Planalto: rua Lafaiete Cordeiro Silva;
- Residencial Moreira Júnior: rua Manoel Custódio da Silveira;
- Avenidas: Santos Dumont, Wilson Sábio de Mello (Distrito Industrial) e Teotônio Vilela (Leporace I).
Sinalização viária
Para garantir a segurança, trabalhos de sinalização de solo foram executados no Centro, nas vias recém-recapeadas do Jardim Aeroporto I, na rua Carlos do Carmo (Cidade Nova) e na avenida Jaime Tellini (Belvedere Bandeirante). Também houve instalação de placas na avenida Presidente Vargas.
