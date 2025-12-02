02 de dezembro de 2025
MELHORIAS

Asfalto Novo avança nos jardins Aeroporto e Ângela Rosa

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Recapeamento sendo realizado em Franca
Recapeamento sendo realizado em Franca

O Programa Asfalto Novo, iniciativa que busca a pavimentação de cerca de 420 mil metros quadrados de vias públicas em Franca, entrou em uma nova etapa nesta semana. Os trabalhos de manutenção e recapeamento estão concentrados nos jardins Aeroporto I e Ângela Rosa.

Segundo o cronograma, as máquinas estarão operando na rua Moisés Ferrari e na avenida Euclides Vieira Coelho, ambas no Aeroporto, até esta quarta-feira, 3.

Já no Jardim Ângela Rosa, as ruas Joaquim Pousa Araújo e José Teodoro de Souza tiveram os serviços finalizados na última quinta-feira, 30.

Investimento 

O programa também já atendeu o Parque do Horto, a Vila Santa Terezinha, os jardins Paraty e Veneza e parte da Vila Santa Cruz.

Para viabilizar as melhorias, o investimento total é de R$ 26 milhões, fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Franca e o Governo do Estado de São Paulo.

Operação tapa-buracos e sinalização

Paralelamente ao recapeamento, equipes da Prefeitura realizaram, nessa segunda-feira, 1º, serviços de remendo asfáltico (tapa-buracos) em pontos críticos da cidade. As vias atendidas foram:

  • Estação: rua Frei Germano;
  • Jardim Consolação: rua Paraguai;
  • Jardim do Éden: rua José Brickmann;
  • Jardim Centenário: rua Verdi Voss de Menezes;
  • Jardim Planalto: rua Lafaiete Cordeiro Silva;
  • Residencial Moreira Júnior: rua Manoel Custódio da Silveira;
  • Avenidas: Santos Dumont, Wilson Sábio de Mello (Distrito Industrial) e Teotônio Vilela (Leporace I).

Sinalização viária

Para garantir a segurança, trabalhos de sinalização de solo foram executados no Centro, nas vias recém-recapeadas do Jardim Aeroporto I, na rua Carlos do Carmo (Cidade Nova) e na avenida Jaime Tellini (Belvedere Bandeirante). Também houve instalação de placas na avenida Presidente Vargas.

