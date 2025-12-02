O Programa Asfalto Novo, iniciativa que busca a pavimentação de cerca de 420 mil metros quadrados de vias públicas em Franca, entrou em uma nova etapa nesta semana. Os trabalhos de manutenção e recapeamento estão concentrados nos jardins Aeroporto I e Ângela Rosa.

Segundo o cronograma, as máquinas estarão operando na rua Moisés Ferrari e na avenida Euclides Vieira Coelho, ambas no Aeroporto, até esta quarta-feira, 3.

Já no Jardim Ângela Rosa, as ruas Joaquim Pousa Araújo e José Teodoro de Souza tiveram os serviços finalizados na última quinta-feira, 30.

Investimento