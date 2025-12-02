Veja o obituário desta terça-feira, 2, em Franca:

Nome: Leonildo Sales

Idade: Não informada

Local do velório: Direto

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Daniel José Moreira

Idade: 63 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 15h