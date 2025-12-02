Veja o obituário desta terça-feira, 2, em Franca:
Nome: Leonildo Sales
Idade: Não informada
Local do velório: Direto
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Daniel José Moreira
Idade: 63 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Maria Lucia Pereira Faciolli
Idade: 79 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade de Batatais
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: José Roberto da Silva Ramos
Idade: 72 anos
Local do velório: Velório Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Sebastião Leonel
Idade: 80 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
