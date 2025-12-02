Quem pretende mudar de profissão ou entrar no mercado de trabalho tem uma boa oportunidade. A Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento realiza, nesta quarta-feira, 3, a última edição do ano do Dia de Oportunidade, em Franca.

O evento, focado em conectar trabalhadores a empregadores, contará com a presença de empresas para recebimento de currículos e realização de entrevistas no local.

Horário e local

A iniciativa ocorrerá em dois períodos para facilitar o acesso dos candidatos: