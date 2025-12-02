Quem pretende mudar de profissão ou entrar no mercado de trabalho tem uma boa oportunidade. A Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento realiza, nesta quarta-feira, 3, a última edição do ano do Dia de Oportunidade, em Franca.
O evento, focado em conectar trabalhadores a empregadores, contará com a presença de empresas para recebimento de currículos e realização de entrevistas no local.
Horário e local
A iniciativa ocorrerá em dois períodos para facilitar o acesso dos candidatos:
- Manhã: das 9h às 12h.
- Tarde: das 14h às 17h.
O local escolhido é o Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), situado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400, no bairro São José. É indispensável levar documentos pessoais e o currículo impresso ou em PDF.
Vagas e benefícios
As oportunidades abrangem diversos setores, com destaque para serviços, alimentação, vendas e o segmento de padarias.
A diretora de Empreendedorismo, Emprego e Renda, Karla de Paula, ressalta a qualidade das vagas ofertadas. "Tem empresas que contratarão para que os trabalhadores façam carga horária de segunda a sexta-feira e várias com benefícios como convênios médico e dentário, folga no dia do aniversário e plano de carreira", afirmou.
Desde sua primeira edição em agosto, o evento já reuniu 34 empresas e ofertou mais de mil vagas.
Emprega Franca
Além do evento presencial, o programa Emprega Franca segue com vagas diárias disponíveis no site da Prefeitura. Entre os destaques estão:
- Vagas temporárias (30 dias): assistentes de vendas.
- Operacional e técnico: auxiliares de jardinagem (conservação de vias), eletricistas de instalações, pedreiros, vigia noturno.
- Comércio e serviços: atendentes de lojas e mercados (inclusive vagas PCD), balconistas, operadores de caixa.
- Saúde e especializados: cuidadores de idosos e tecnólogo em produção gráfica.
Canais de atendimento
Para consultar as vagas ou o evento no Uni-Facef, os interessados podem entrar em contato pelos canais oficiais:
- Site para consulta de vagas: Emprega Franca
- WhatsApp: (16) 99601-0848
- Telefone: (16) 3706-6590
- E-mail: empregafranca@franca.sp.gov.br
