GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
MERCADO DE TRABALHO

Dia de Oportunidade oferece vagas e entrevistas em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Último Dia de Oportunidade realizado no Uni-Facef
Último Dia de Oportunidade realizado no Uni-Facef

Quem pretende mudar de profissão ou entrar no mercado de trabalho tem uma boa oportunidade. A Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento realiza, nesta quarta-feira, 3, a última edição do ano do Dia de Oportunidade, em Franca.

O evento, focado em conectar trabalhadores a empregadores, contará com a presença de empresas para recebimento de currículos e realização de entrevistas no local.

Horário e local

A iniciativa ocorrerá em dois períodos para facilitar o acesso dos candidatos:

  • Manhã: das 9h às 12h.
  • Tarde: das 14h às 17h.

O local escolhido é o Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), situado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400, no bairro São José. É indispensável levar documentos pessoais e o currículo impresso ou em PDF.

Vagas e benefícios

As oportunidades abrangem diversos setores, com destaque para serviços, alimentação, vendas e o segmento de padarias.

A diretora de Empreendedorismo, Emprego e Renda, Karla de Paula, ressalta a qualidade das vagas ofertadas. "Tem empresas que contratarão para que os trabalhadores façam carga horária de segunda a sexta-feira e várias com benefícios como convênios médico e dentário, folga no dia do aniversário e plano de carreira", afirmou.

Desde sua primeira edição em agosto, o evento já reuniu 34 empresas e ofertou mais de mil vagas.

Emprega Franca

Além do evento presencial, o programa Emprega Franca segue com vagas diárias disponíveis no site da Prefeitura. Entre os destaques estão:

  • Vagas temporárias (30 dias): assistentes de vendas.
  • Operacional e técnico: auxiliares de jardinagem (conservação de vias), eletricistas de instalações, pedreiros, vigia noturno.
  • Comércio e serviços: atendentes de lojas e mercados (inclusive vagas PCD), balconistas, operadores de caixa.
  • Saúde e especializados: cuidadores de idosos e tecnólogo em produção gráfica.

Canais de atendimento

Para consultar as vagas ou o evento no Uni-Facef, os interessados podem entrar em contato pelos canais oficiais:

  • Site para consulta de vagas: Emprega Franca
  • WhatsApp: (16) 99601-0848
  • Telefone: (16) 3706-6590
  • E-mail: empregafranca@franca.sp.gov.br

