NOVA ESTRUTURA

Iansa inaugura sede de 2 mil m² no Jd. Éden: 'Obra de Deus'

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Pedro Dartibale/GCN
Corte da faixa de inauguração sendo realizado pelos fundadores Eliane e Daniel Bonini, juntamente com o benfeitor Miguel Retuci Júnior (de azul)
Corte da faixa de inauguração sendo realizado pelos fundadores Eliane e Daniel Bonini, juntamente com o benfeitor Miguel Retuci Júnior (de azul)

A noite desta segunda-feira, 1º, marcou um divisor de águas na história da solidariedade em Franca. O Instituto Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida) inaugurou oficialmente sua nova sede própria, um complexo amplo localizado na Rua Euzébio Cassino Costa, 1.960, no Jardim Éden, em Franca.

A cerimônia foi mais do que um ato protocolar: representou um testemunho de fé e resiliência. Criada por Eliane Aparecida Bonini a partir de uma promessa e de uma dor familiar, a instituição cresceu ao longo dos anos. "No começo, éramos eu e minha família. Nós íamos ao hospital, nós fazíamos as refeições", relembrou Eliane em seu discurso, citando o apoio fundamental de seu pai, um voluntário ativo aos 87 anos.

Raio-X da Solidariedade: os números de 2025

Durante a apresentação da nova casa, a diretoria expôs um balanço dos atendimentos realizados entre janeiro e novembro de 2025.

  • Alimentação que sustenta: o instituto serviu um total de mais de 13.000 refeições gratuitas ao longo do ano — ou seja, média superior a mil refeições por mês. 
  • Hospedagem e acolhimento: a nova Casa de Apoio dispõe agora de 32 leitos. Em 2025, o local recebeu uma média de 68 hóspedes por mês vindos de diversas cidades e estados do Brasil, funcionando como um lar longe de casa durante o tratamento. 
  • Suporte social: o setor de Serviço Social realizou 1.040 atendimentos no ano. O trabalho incluiu a doação de cestas básicas, dietas especiais, fraldas, suplementos alimentares e o empréstimo de materiais hospitalares (como cadeiras de rodas e camas). Além disso, o grupo de apoio "Unidas pela Vida" registrou uma média de 300 participações. 
  • Saúde Mental: o departamento de Psicologia foi fundamental no suporte emocional, realizando 135 atendimentos individuais e 68 atividades em grupo, por meio dos projetos "Saúde e Bem-Estar" e "Grupo Lumiar". 

Um centro de cuidados integrados 

Com a nova estrutura, o Iansa consolida um portfólio de serviços multidisciplinar. Além da hospedagem e alimentação, a instituição oferece:

  • Medicina Integrativa: terapias como Reiki, Terapia Floral e Reflexologia; 
  • Apoio Técnico: atendimentos com nutricionista e apoio jurídico para garantir os direitos dos pacientes; 
  • Grupos de Apoio: espaços de escuta e fortalecimento mútuo. 

A história do terreno: 'um grão de mostarda'

O momento mais tocante da noite foi a homenagem à família de Miguel Retuci Júnior. Eliane revelou que o instituto orava por um terreno de 360 metros quadrados, mas a “providência divina”. através da generosidade desta família, entregou uma área de quase 2.000 metros quadrados.

"A partir desse momento, quando recebemos a doação, a gente viu o tamanho da obra que Deus queria para o Iansa", disse a fundadora. Miguel Júnior recusou os méritos e pediu uma oração do Pai Nosso. "Isso aqui é um grãozinho de mostarda que nós colocamos... Vocês fizeram muito mais".

