A noite desta segunda-feira, 1º, marcou um divisor de águas na história da solidariedade em Franca. O Instituto Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida) inaugurou oficialmente sua nova sede própria, um complexo amplo localizado na Rua Euzébio Cassino Costa, 1.960, no Jardim Éden, em Franca.

A cerimônia foi mais do que um ato protocolar: representou um testemunho de fé e resiliência. Criada por Eliane Aparecida Bonini a partir de uma promessa e de uma dor familiar, a instituição cresceu ao longo dos anos. "No começo, éramos eu e minha família. Nós íamos ao hospital, nós fazíamos as refeições", relembrou Eliane em seu discurso, citando o apoio fundamental de seu pai, um voluntário ativo aos 87 anos.

Raio-X da Solidariedade: os números de 2025