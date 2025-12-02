A noite desta segunda-feira, 1º, marcou um divisor de águas na história da solidariedade em Franca. O Instituto Iansa (Instituição de Apoio Nossa Senhora Aparecida) inaugurou oficialmente sua nova sede própria, um complexo amplo localizado na Rua Euzébio Cassino Costa, 1.960, no Jardim Éden, em Franca.
A cerimônia foi mais do que um ato protocolar: representou um testemunho de fé e resiliência. Criada por Eliane Aparecida Bonini a partir de uma promessa e de uma dor familiar, a instituição cresceu ao longo dos anos. "No começo, éramos eu e minha família. Nós íamos ao hospital, nós fazíamos as refeições", relembrou Eliane em seu discurso, citando o apoio fundamental de seu pai, um voluntário ativo aos 87 anos.
Raio-X da Solidariedade: os números de 2025
Durante a apresentação da nova casa, a diretoria expôs um balanço dos atendimentos realizados entre janeiro e novembro de 2025.
- Alimentação que sustenta: o instituto serviu um total de mais de 13.000 refeições gratuitas ao longo do ano — ou seja, média superior a mil refeições por mês.
- Hospedagem e acolhimento: a nova Casa de Apoio dispõe agora de 32 leitos. Em 2025, o local recebeu uma média de 68 hóspedes por mês vindos de diversas cidades e estados do Brasil, funcionando como um lar longe de casa durante o tratamento.
- Suporte social: o setor de Serviço Social realizou 1.040 atendimentos no ano. O trabalho incluiu a doação de cestas básicas, dietas especiais, fraldas, suplementos alimentares e o empréstimo de materiais hospitalares (como cadeiras de rodas e camas). Além disso, o grupo de apoio "Unidas pela Vida" registrou uma média de 300 participações.
- Saúde Mental: o departamento de Psicologia foi fundamental no suporte emocional, realizando 135 atendimentos individuais e 68 atividades em grupo, por meio dos projetos "Saúde e Bem-Estar" e "Grupo Lumiar".
Um centro de cuidados integrados
Com a nova estrutura, o Iansa consolida um portfólio de serviços multidisciplinar. Além da hospedagem e alimentação, a instituição oferece:
- Medicina Integrativa: terapias como Reiki, Terapia Floral e Reflexologia;
- Apoio Técnico: atendimentos com nutricionista e apoio jurídico para garantir os direitos dos pacientes;
- Grupos de Apoio: espaços de escuta e fortalecimento mútuo.
A história do terreno: 'um grão de mostarda'
O momento mais tocante da noite foi a homenagem à família de Miguel Retuci Júnior. Eliane revelou que o instituto orava por um terreno de 360 metros quadrados, mas a “providência divina”. através da generosidade desta família, entregou uma área de quase 2.000 metros quadrados.
"A partir desse momento, quando recebemos a doação, a gente viu o tamanho da obra que Deus queria para o Iansa", disse a fundadora. Miguel Júnior recusou os méritos e pediu uma oração do Pai Nosso. "Isso aqui é um grãozinho de mostarda que nós colocamos... Vocês fizeram muito mais".
