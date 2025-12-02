Quatro trabalhadores morreram em diferentes acidentes registrados em Franca ao longo do mês de novembro. Os casos ocorreram em obras, manutenção predial e serviços gerais, e chamam atenção pela gravidade e pela proximidade das datas.
Dois acidentes fatais no mesmo dia
Na segunda-feira, 10, dois homens morreram em situações distintas na cidade.
O pedreiro João Antônio Nunes, de 72 anos, foi soterrado no começo da manhã após o desabamento de um muro enquanto trabalhava em uma construção na rua General Osório, no Centro.
Ele chegou a ser socorrido em estado grave e internado na Santa Casa, mas não resistiu. O velório ocorreu no Jardim Aeroporto, e o sepultamento foi no Cemitério Santo Agostinho.
No mesmo dia, por volta das 15h, Mário Rodrigues Pereira, de 70 anos, morreu depois de levar uma descarga elétrica enquanto fazia manutenção em uma caixa-d'água na rua São Luiz, no Jardim Brasilândia.
Segundo o Corpo de Bombeiros, Mário subiu ao local três vezes e recebeu a descarga na última. Ele foi encontrado em parada cardiorrespiratória e não resistiu mesmo após atendimento do Samu. O corpo foi velado no Velório São Vicente e sepultado no Cemitério Santo Agostinho.
Serralheiro morre após queda de telhado
No dia 19, o serralheiro Fernando Hipólito, de 58 anos, morreu ao cair de um telhado de cerca de seis metros em um sítio na avenida Armando de Sales Oliveira, no Parque Universitário.
A vítima realizava manutenção no local quando, por razões ainda desconhecidas, caiu e bateu a cabeça. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas Fernando morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML.
Trabalhador não resiste após queda em escola
O quarto caso ocorreu no fim do mês. Gerson Paranhos, de 55 anos, morreu no dia 30 após passar quatro dias internado na Santa Casa da cidade.
Ele havia caído de uma altura de aproximadamente quatro metros enquanto trabalhava no telhado de uma escola no Jardim Tropical, na quarta-feira, 26.
Gerson sofreu traumatismo craniano, passou por atendimento emergencial e chegou a ser transferido para a UTI no sábado (29), mas não resistiu. O velório foi marcado para a manhã desta segunda-feira (1º), no São Vicente, com sepultamento previsto para o Cemitério Santo Agostinho.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.