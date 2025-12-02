Quatro trabalhadores morreram em diferentes acidentes registrados em Franca ao longo do mês de novembro. Os casos ocorreram em obras, manutenção predial e serviços gerais, e chamam atenção pela gravidade e pela proximidade das datas.

Dois acidentes fatais no mesmo dia

Na segunda-feira, 10, dois homens morreram em situações distintas na cidade.

O pedreiro João Antônio Nunes, de 72 anos, foi soterrado no começo da manhã após o desabamento de um muro enquanto trabalhava em uma construção na rua General Osório, no Centro.