O médico Cauê Brunelli Dezotti, de 38 anos, torcedor do Palmeiras, morreu em Lima, no Peru, após sofrer um grave acidente durante um passeio turístico em um ônibus de dois andares. Formado em Ribeirão Preto, ele havia viajado para acompanhar a final da Libertadores, realizada no último sábado, 29, entre Palmeiras e Flamengo.

Cauê formou-se em medicina pela Unaerp (Universidade de Ribeirão Preto) em 2013. Atualmente, trabalhava como urologista em Campinas (SP) e era muito querido por colegas e amigos.

O acidente ocorreu enquanto ele participava de um passeio com outros palmeirenses pelo trajeto conhecido como “Circuito de Playas”, em um ônibus aberto. O veículo passou sob uma ponte baixa sem reduzir a velocidade. No momento, torcedores que estavam no segundo andar pulavam e comemoravam; Cauê, de costas, não percebeu que o ônibus se aproximava da estrutura.