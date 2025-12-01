A dupla Gian & Giovani, formada em Franca, viveu uma das noites mais marcantes de sua trajetória na última quarta-feira, 26, durante a gravação do DVD “Planeta Sonho”, realizada na Arena Multiplace, em Goiânia (GO). O evento reuniu fãs de várias regiões do país para uma apresentação com sucessos e participações especiais.

O projeto reuniu 26 faixas, sendo seis músicas inéditas e 20 regravações de clássicos que marcaram gerações, como “Planeta Sonho”, “Olha Amor”, “Amigo Seu” e a aclamada “O Grande Amor da Minha Vida (Convite de Casamento)”.

No show, houve participações de peso. Alexandre Pires emocionou o público com “Nem Dormindo Consigo te Esquecer” e “Arrependo em Dobro”. Bruno & Marrone subiram ao palco para interpretar “Favo de Mel” e “Me Faz Te Odiar”. Jorge & Mateus participaram das faixas “Caçador de Corações” e “Casinha Branca”. Murilo Huff dividiu as inéditas “Duas Toalhas” e “Taça de Pranto” com a dupla, e Maiara & Maraisa brilharam em “Eu Busco Uma Estrela” e “Te Amo Mais Sincero”.