A dupla Gian & Giovani, formada em Franca, viveu uma das noites mais marcantes de sua trajetória na última quarta-feira, 26, durante a gravação do DVD “Planeta Sonho”, realizada na Arena Multiplace, em Goiânia (GO). O evento reuniu fãs de várias regiões do país para uma apresentação com sucessos e participações especiais.
O projeto reuniu 26 faixas, sendo seis músicas inéditas e 20 regravações de clássicos que marcaram gerações, como “Planeta Sonho”, “Olha Amor”, “Amigo Seu” e a aclamada “O Grande Amor da Minha Vida (Convite de Casamento)”.
No show, houve participações de peso. Alexandre Pires emocionou o público com “Nem Dormindo Consigo te Esquecer” e “Arrependo em Dobro”. Bruno & Marrone subiram ao palco para interpretar “Favo de Mel” e “Me Faz Te Odiar”. Jorge & Mateus participaram das faixas “Caçador de Corações” e “Casinha Branca”. Murilo Huff dividiu as inéditas “Duas Toalhas” e “Taça de Pranto” com a dupla, e Maiara & Maraisa brilharam em “Eu Busco Uma Estrela” e “Te Amo Mais Sincero”.
“Esse projeto representa muito para nós. O Planeta Sonho é a nossa forma de agradecer a todos que caminharam conosco”, afirmou Gian. Giovani completou: “queremos que cada pessoa que esteve presente sentisse a mesma emoção que sentimos ao longo dessa jornada. Foi uma noite inesquecível”.
O DVD "Planeta Sonho" será lançado em breve nas plataformas digitais.
Daniel e Gian & Giovani relembram momentos em Franca
No programa Viver Sertanejo, da TV Globo, exibido em 19 de novembro, momentos de descontração e nostalgia marcaram a conversa entre o cantor Daniel e a dupla Gian & Giovani. Naturais de Franca e Claraval (MG), os irmãos relembraram a infância na região e a trajetória até o sucesso. A dupla Edson & Hudson também participou da edição dominical.
