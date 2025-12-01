O Ginásio Pedrocão será palco de um grande evento internacional no próximo dia 9 de dezembro. Franca recebe o Festival de Basquete dos Cavs, uma ação promovida pela franquia da NBA Cleveland Cavaliers, que trará de volta à quadra o ídolo Anderson Varejão.

O evento promete uma tarde inesquecível para os fãs de basquete, com entrada 100% gratuita. As atividades acontecerão das 14h às 17h.

Desafios e prêmios

A programação do festival inclui diversos desafios e brincadeiras em quadra. Os participantes terão a chance de ganhar brindes exclusivos dos Cavs.