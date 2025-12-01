O Ginásio Pedrocão será palco de um grande evento internacional no próximo dia 9 de dezembro. Franca recebe o Festival de Basquete dos Cavs, uma ação promovida pela franquia da NBA Cleveland Cavaliers, que trará de volta à quadra o ídolo Anderson Varejão.
O evento promete uma tarde inesquecível para os fãs de basquete, com entrada 100% gratuita. As atividades acontecerão das 14h às 17h.
Desafios e prêmios
A programação do festival inclui diversos desafios e brincadeiras em quadra. Os participantes terão a chance de ganhar brindes exclusivos dos Cavs.
A grande atração será a interação com Anderson Varejão, o "Gigante", que fez história tanto no Franca Basquete quanto na equipe norte-americana.
Regra de vestimenta (Importante)
A organização divulgou uma regra estrita para o acesso ao ginásio: não será permitida a entrada de torcedores vestindo camisas de outras equipes da NBA. O evento também está sujeito à lotação máxima do espaço.
Varejão volta as quadras do Pedrocão
Com a vinda do irmão Sandro Varejão ao time profissional do Franca Basquete, o “pequeno” Varejão passou a integrar a categoria de base de Franca, em 1998. O talento promissor levou o garoto de apenas 18 anos ao time adulto. Ele chegou nao título paulista. E o sucesso meteórico de Anderson despertou o interesse dos times europeus. Com 19 anos, o ala/pivô foi para Espanha para atuar pelo Barcelona e posteriormente a NBA, onde quebrou recordes e foi campeão pelo Golden State Warriors.
Em sua última passagem pelo basquete brasileiro em 2018 - 2019, Anderson Varejão, optou por não retornar a Franca, mas sim, em ir para o Flamento. O pivô ficou por apenas um ano e meio na Gávea, conquistou três títulos, dois deles contra Franca, sendo um NBB, uma Copa Super 8 e um Campeonato Carioca.
O craque também é o padrinho do “Ídolo Social”. O programa oferecerá aulas de basquete gratuitamente para crianças de nove até 16 anos, em vários bairros da cidade.
