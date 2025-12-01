Veja o obituário desta segunda-feira, 1°, em Franca:

Nome: Geni Teixeira Torralbo

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Aparecida Rocha Ramires

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30