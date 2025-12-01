Franca abriu uma oportunidade para crianças e adolescentes que sonham em se tornar atletas. Nos dias 2 e 4 de dezembro, será realizada a Seletiva Municipal de Ginástica Rítmica 2026, voltada exclusivamente para a formação das novas equipes de treinamento da cidade.
O objetivo é identificar novos talentos para integrarem as categorias Intermediário, Pré-Treinamento e Alto Rendimento ao longo do próximo ano. Segundo o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Saad, a iniciativa visa preparar os jovens para "representar Franca em festivais, eventos e competições oficiais da modalidade".
Cronograma por idade
As avaliações acontecerão no Centro de Iniciação em Esportes "Vinícius Rodrigues Alves" (CIE), localizado na Rua Durval Teixeira de Castro, 250, no Jardim Cambuí. A divisão será feita por faixa etária:
- Dia 2 de dezembro (terça-feira): crianças de 8 a 10 anos.
- Dia 4 de dezembro (quinta-feira): adolescentes de 11 a 14 anos.
Em ambos os dias, haverá dois horários disponíveis para a avaliação: das 9h às 11h ou das 14h30 às 16h30.
Como se inscrever
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até esta segunda-feira, 1º de dezembro. Os interessados devem preencher o formulário online e escolher o horário de preferência, basta clicar aqui.
Requisitos para o dia
Para participar da seletiva, é necessário seguir algumas recomendações de vestimenta e preparação:
- Comparecer com roupa adequada de treino (confortável para exercícios físicos);
- Estar com o cabelo preso em coque;
- Levar a própria garrafa de água.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.