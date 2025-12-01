Franca abriu uma oportunidade para crianças e adolescentes que sonham em se tornar atletas. Nos dias 2 e 4 de dezembro, será realizada a Seletiva Municipal de Ginástica Rítmica 2026, voltada exclusivamente para a formação das novas equipes de treinamento da cidade.

O objetivo é identificar novos talentos para integrarem as categorias Intermediário, Pré-Treinamento e Alto Rendimento ao longo do próximo ano. Segundo o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Saad, a iniciativa visa preparar os jovens para "representar Franca em festivais, eventos e competições oficiais da modalidade".

Cronograma por idade

As avaliações acontecerão no Centro de Iniciação em Esportes "Vinícius Rodrigues Alves" (CIE), localizado na Rua Durval Teixeira de Castro, 250, no Jardim Cambuí. A divisão será feita por faixa etária: