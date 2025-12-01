Os francanos devem se preparar para uma semana de extremos climáticos. Após uma segunda-feira de calor intenso, com termômetros podendo atingir até 34ºC, uma frente de instabilidade avança sobre a região, trazendo chuva e queda de temperatura para o meio da semana, segundo a Climatempo.

A segunda-feira, 1º, será marcada pelo sol e calor forte. O dia terá muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. A temperatura mínima é de 22ºC e a máxima chega aos 34ºC, tornando o dia bastante quente.

A instabilidade começa a chegar na terça-feira, 2. O sol ainda aparece entre muitas nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite - o volume de chuva ainda é baixo, 3,5 mm. A temperatura máxima cai para 30ºC, com mínima de 20ºC.