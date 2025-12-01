01 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Motorista atinge violentamente poste e foge do local em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Hevertom Talles/GCN
Carro teve a frente destruída
Carro teve a frente destruída

Um motorista ainda não identificado colidiu uma caminhonete violentamente contra um poste na avenida William Azzuz, no bairro Recreio Campo Belo, na noite deste domingo, 30, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, após atingir o poste, o condutor deixou o local antes da chegada da Polícia Militar.

Durante a ocorrência, um motociclista que passava pelo outro lado da avenida acabou atingindo um fio de telefonia que se rompeu com a queda do poste. Ele sofreu uma leve escoriação no pescoço, sem necessidade de socorro.

Equipes da CPFL foram acionadas no local para fazer a manutenção e troca do poste.

