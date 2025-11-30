Cerca de 300 pessoas participaram, neste domingo, 30, da caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas, promovida pelo Grupo Mulheres do Brasil – núcleo Franca. Mesmo em pleno fim de semana prolongado, uma forte onda laranja tomou a Avenida Presidente Vargas e chamou a atenção de quem passava.

Mulheres e homens carregaram cartazes com mensagens como “#Quem deve ter vergonha é o agressor” e “#Nada justifica a agressão”, reforçando o repúdio a todas as formas de violência — física, moral ou psicológica.

Para Re Comparini, integrante do movimento, o momento resumiu a força da mobilização. “Apesar do feriado, foi um momento incrível. Temos que nos movimentar todos os dias. Os números são alarmantes, mas podem mudar se cada um fizer sua parte. Não é só violência física — a moral e a psicológica muitas vezes não são consideradas, especialmente quando pensamos nos desrespeitos do dia a dia, como no trânsito. É preciso respeitar mulheres, meninas e todas as pessoas, independentemente da caminhada. O Grupo Mulheres do Brasil está fazendo sua parte e mobilizando todos para que façamos do mundo um lugar melhor”, disse.