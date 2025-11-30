Um engavetamento envolvendo três veículos ocorreu em um trecho de rodovia Ronan Rocha, próximo ao Keop's Motel, em Franca, mobilizando equipes de resgate, na madrugada deste domingo, 30.

A sequência do acidente começou quando um Honda Civic colidiu na traseira de um Uno Fiat. Logo em seguida, um Saveiro não conseguiu evitar a colisão, atingindo os carros já acidentados e também a defensa metálica da pista.

O impacto resultou em dois ocupantes da Saveiro feridos, que precisaram ser socorridos. Os demais envolvidos saíram ilesos.