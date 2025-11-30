30 de novembro de 2025
ACIDENTE

Engavetamento na Ronan Rocha deixa dois feridos em Franca

N. Fradique/GCN
Honda Civic sendo recolhido pelo após acidente
Um engavetamento envolvendo três veículos ocorreu em um trecho de rodovia Ronan Rocha, próximo ao Keop's Motel, em Franca, mobilizando equipes de resgate, na madrugada deste domingo, 30.

A sequência do acidente começou quando um Honda Civic colidiu na traseira de um Uno Fiat. Logo em seguida, um Saveiro não conseguiu evitar a colisão, atingindo os carros já acidentados e também a defensa metálica da pista.

O impacto resultou em dois ocupantes da Saveiro feridos, que precisaram ser socorridos. Os demais envolvidos saíram ilesos.

O tráfego no ponto da batida ficou lento durante a operação de resgate e remoção dos veículos.

