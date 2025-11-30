Veja o obituário deste domingo, 30, em Franca:

Nome: Helena Aparecida da Silva Rezende

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Maria Aparecida Rocha Ramires

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 15h30