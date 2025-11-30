Veja o obituário deste domingo, 30, em Franca:
Nome: Helena Aparecida da Silva Rezende
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Aparecida Rocha Ramires
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: Conceição Imaculada de Carvalho
Idade: 87 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemiterio Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
