30 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Pedreiro ameaça companheira, dispara tiro e acaba preso

Por N. Fradique  | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
N. Fradique/GCN
O pedreiro recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) pela Polícia Militar
O pedreiro recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) pela Polícia Militar

Uma ocorrência mobilizou as autoridades policiais após um pedreiro, de 45 anos, ser preso na residência localizadas na zona leste de Franca, por ameaças à sua mulher, de 36 anos. Além da violência doméstica, o homem é acusado de ter efetuado disparo de arma de fogo, na madrugada deste domingo, 30.

Durante a abordagem, o suspeito estava em um veículo, um Gol verde, tentando fugir. Após vistoria, foi encontrado um facão, mas a arma de fogo não foi localizada.

A investigação prosseguiu para a residência do suspeito, onde, na presença de sua irmã, os policiais realizaram uma busca. No local, foram apreendidos uma munição calibre 38 e uma quantidade significativa de drogas e entorpecentes, armazenados em uma caixa de sapatos.

O material totalizou 349 gramas de Maconha, cerca de 180 gramas de pasta base e 52 papelotes de cocaína (cerca de 20 gramas).

Além dos entorpecentes, foram recolhidos R$ 20 em espécie, duas balanças de precisão e rolo de plástico filme.

Diante dos fatos, o pedreiro recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) pela Polícia Militar, sob as acusações de Ameaça/Violência Doméstica e Tráfico de Drogas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários