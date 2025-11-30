Uma ocorrência mobilizou as autoridades policiais após um pedreiro, de 45 anos, ser preso na residência localizadas na zona leste de Franca, por ameaças à sua mulher, de 36 anos. Além da violência doméstica, o homem é acusado de ter efetuado disparo de arma de fogo, na madrugada deste domingo, 30.
Durante a abordagem, o suspeito estava em um veículo, um Gol verde, tentando fugir. Após vistoria, foi encontrado um facão, mas a arma de fogo não foi localizada.
A investigação prosseguiu para a residência do suspeito, onde, na presença de sua irmã, os policiais realizaram uma busca. No local, foram apreendidos uma munição calibre 38 e uma quantidade significativa de drogas e entorpecentes, armazenados em uma caixa de sapatos.
O material totalizou 349 gramas de Maconha, cerca de 180 gramas de pasta base e 52 papelotes de cocaína (cerca de 20 gramas).
Além dos entorpecentes, foram recolhidos R$ 20 em espécie, duas balanças de precisão e rolo de plástico filme.
Diante dos fatos, o pedreiro recebeu voz de prisão e foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) pela Polícia Militar, sob as acusações de Ameaça/Violência Doméstica e Tráfico de Drogas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.