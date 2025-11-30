Imagine você, debilitado, com dor, preocupado com o futuro, com as contas acumulando. E, no meio de tudo isso, o INSS ou até mesmo a Justiça te oferece uma solução moderna: “Vamos fazer sua perícia por vídeo. É rápido. É fácil. É prático.”

Parece ótimo, não parece? Parece até que, enfim, alguém pensou no segurado.

Mas aí vem a pergunta que quase ninguém faz, e que eu, como advogado há mais de 25 anos em Direito Previdenciário, faço questão de colocar logo no começo: você está realmente preparado para passar por uma perícia médica pela câmera do celular?