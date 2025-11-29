No começo da tarde deste sábado, 29, um motociclista de 23 anos se feriu após bater em uma árvore na avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca.
Em imagens de câmera de segurança, é possível ver o rapaz seguindo no sentido Estação quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, ele vai direto para o canteiro central.
O motoqueiro por pouco não atinge um poste, mas acaba colidindo contra uma árvore.
Com o impacto, o motociclista é arremessado para o meio da avenida.
Comerciantes ajudaram no socorro à vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o jovem, que sofreu fraturas no braço e na perna, além de escoriações por todo o corpo.
O motoqueiro foi encaminhado para a Santa Casa de Franca. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
2 Comentários
-
Belchior De Melo Santos 2 dias atrásMotociclista
-
Helio Pinheiro Vissotto 2 dias atrásOu as autoridades obrigam o uso de tacógrafo nas motos desses entregadores, ou vai morrer muitos deles e de outras pessoas que nada tem a ver com essa correria maluca!