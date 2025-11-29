01 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
IMPACTO FORTE

Impressionante: motociclista bate forte contra árvore em Franca

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Motoqueiro bateu em árvore da avenida Chico Júlio
Motoqueiro bateu em árvore da avenida Chico Júlio

No começo da tarde deste sábado, 29, um motociclista de 23 anos se feriu após bater em uma árvore na avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver o rapaz seguindo no sentido Estação quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, ele vai direto para o canteiro central.

O motoqueiro por pouco não atinge um poste, mas acaba colidindo contra uma árvore.

Com o impacto, o motociclista é arremessado para o meio da avenida.

Comerciantes ajudaram no socorro à vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o jovem, que sofreu fraturas no braço e na perna, além de escoriações por todo o corpo.

O motoqueiro foi encaminhado para a Santa Casa de Franca. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

2 Comentários

  • Belchior De Melo Santos 2 dias atrás
    Motociclista
  • Helio Pinheiro Vissotto 2 dias atrás
    Ou as autoridades obrigam o uso de tacógrafo nas motos desses entregadores, ou vai morrer muitos deles e de outras pessoas que nada tem a ver com essa correria maluca!