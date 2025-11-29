No começo da tarde deste sábado, 29, um motociclista de 23 anos se feriu após bater em uma árvore na avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver o rapaz seguindo no sentido Estação quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, ele vai direto para o canteiro central.

O motoqueiro por pouco não atinge um poste, mas acaba colidindo contra uma árvore.