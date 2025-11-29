29 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
IMPACTO FORTE

Impressionante: entregador bate forte contra árvore; ASSISTA

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Motoqueiro ficou em estado grave após bater em árvore
Motoqueiro ficou em estado grave após bater em árvore

No começo da tarde deste sábado, 29, um entregador de 23 anos ficou em estado grave após bater em uma árvore na Avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca.

Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. As imagens são fortes.

ASSISTA AQUI

Nelas, é possível ver o entregador seguindo no sentido Estação quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, ele vai direto para o canteiro central.

O motoqueiro por pouco não atinge um poste, mas acaba colidindo contra uma árvore.

Com o impacto, o motociclista é arremessado para o meio da avenida.

Comerciantes ajudaram no socorro à vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o jovem, que sofreu fraturas no braço e na perna, além de escoriações por todo o corpo.

O motoqueiro foi encaminhado para a Santa Casa de Franca. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários