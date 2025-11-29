No começo da tarde deste sábado, 29, um entregador de 23 anos ficou em estado grave após bater em uma árvore na Avenida Chico Júlio, no Jardim Integração, em Franca.
Uma câmera de segurança registrou o momento da batida. As imagens são fortes.
Nelas, é possível ver o entregador seguindo no sentido Estação quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, ele vai direto para o canteiro central.
O motoqueiro por pouco não atinge um poste, mas acaba colidindo contra uma árvore.
Com o impacto, o motociclista é arremessado para o meio da avenida.
Comerciantes ajudaram no socorro à vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o jovem, que sofreu fraturas no braço e na perna, além de escoriações por todo o corpo.
O motoqueiro foi encaminhado para a Santa Casa de Franca. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.