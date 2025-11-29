Duas mulheres ficaram feridas após o naufrágio de uma lancha na tarde deste sábado, 29, em Rifaina. O acidente aconteceu por volta das 13h40, próximo a uma ilha entre Rifaina e o distrito de Estreito, no Lago de Rifaina.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Franca, a corporação foi acionada após a informação de que uma lancha estaria afundando com várias pessoas a bordo. Como a equipe estava distante do local, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Rifaina foi acionada para os primeiros atendimentos.

Guarda-vidas utilizaram um jet ski e conseguiram chegar até a embarcação. Eles resgataram duas vítimas, ambas mulheres — uma com escoriações na cabeça e outra com ferimentos na mão. As duas foram levadas até a margem da praia, onde uma ambulância já aguardava, e encaminhadas ao pronto-socorro da cidade.