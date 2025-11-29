29 de novembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TARDE QUENTE

Franca terá tarde de calorão neste sábado, com máxima de 32°C

Por Jordy Silva | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Fim de semana será de calorão em Franca
Fim de semana será de calorão em Franca

Os moradores de Franca devem se preparar para uma tarde de calor intenso neste sábado, 29. Segundo a Climatempo, mesmo com a presença de muitas nuvens, o tempo segue firme e sem expectativa de chuva - a chance é de 0% ao longo do dia.

As temperaturas ficam elevadas, chegando à máxima de 32°C nas horas mais quentes da tarde. A mínima registrada pela manhã foi de 17°C. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 65%, com momentos de ressecamento no período da tarde.

O vento está fraco, com cerca de 4 km/h vindos do leste, e não deve aliviar muito a sensação de calor.

Mesmo com a nebulosidade, o sol aparece e contribui para o calorão que marca o fim de semana na cidade.

O pôr do sol está previsto para às 18h35, e a lua permanece na fase crescente.

Novembro se despede com calorão

No domingo, 30, o calor deve ser ainda mais intenso. Franca deve registrar 34ºC de máxima. A mínima é de 19ºC. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite terá muitas nuvens. O calor se estende até terça-feira, 2. Na quarta-feira, 3, o tempo muda, com chuvas e máxima de apenas 24ºC.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários