Os moradores de Franca devem se preparar para uma tarde de calor intenso neste sábado, 29. Segundo a Climatempo, mesmo com a presença de muitas nuvens, o tempo segue firme e sem expectativa de chuva - a chance é de 0% ao longo do dia.

As temperaturas ficam elevadas, chegando à máxima de 32°C nas horas mais quentes da tarde. A mínima registrada pela manhã foi de 17°C. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 65%, com momentos de ressecamento no período da tarde.

O vento está fraco, com cerca de 4 km/h vindos do leste, e não deve aliviar muito a sensação de calor.