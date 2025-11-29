Os moradores de Franca devem se preparar para uma tarde de calor intenso neste sábado, 29. Segundo a Climatempo, mesmo com a presença de muitas nuvens, o tempo segue firme e sem expectativa de chuva - a chance é de 0% ao longo do dia.
As temperaturas ficam elevadas, chegando à máxima de 32°C nas horas mais quentes da tarde. A mínima registrada pela manhã foi de 17°C. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 65%, com momentos de ressecamento no período da tarde.
O vento está fraco, com cerca de 4 km/h vindos do leste, e não deve aliviar muito a sensação de calor.
Mesmo com a nebulosidade, o sol aparece e contribui para o calorão que marca o fim de semana na cidade.
O pôr do sol está previsto para às 18h35, e a lua permanece na fase crescente.
Novembro se despede com calorão
No domingo, 30, o calor deve ser ainda mais intenso. Franca deve registrar 34ºC de máxima. A mínima é de 19ºC. O dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite terá muitas nuvens. O calor se estende até terça-feira, 2. Na quarta-feira, 3, o tempo muda, com chuvas e máxima de apenas 24ºC.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.